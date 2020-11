تركيا: اجتماع "مينسك" سيفشل ما لم يتضمن خطة لإنهاء احتلال "كاراباخ"

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية إن أنقرة تريد حلا دبلوماسيا، لكن أي جهود من مجموعة مينسك لا تطالب بانسحاب أرمينيا سيكون مصيرها الفشل.

وأضاف: "إذا كانوا يطالبون بوقف إطلاق نار فحسب، وإذا كانوا سيسعون لوقف إطلاق نار فحسب فلن يحدث شيء أكثر من تكرار ما فعلوه على مدى الثلاثين عاما الماضية".

وأشار إلى أن "الفشل شبه مؤكد ما لم تشمل (الجهود) أيضا خطة تفصيلية لإنهاء الاحتلال".

Attempts at a ceasefire in the Nagorno-Karabakh region must be combined with a clear roadmap to end Armenian occupation. pic.twitter.com/DlnqUoBGpU

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 9, 2020