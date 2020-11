برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام

وقالت بيريت رايس أندرسن رئيسة لجنة نوبل النرويجية في مؤتمر صحفي إن "الحاجة إلى التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف أوضح (الآن) من أي وقت مضى".

وأضافت أن وباء كوفيد-19 عزز أهمية الدور الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى أنه قوة دافعة في جهود منع استعمال الجوع سلاحا في الحروب والصراعات.

وقالت لجنة نوبل في أسباب منح الجائزة "أسهمت جائحة فيروس كورونا في قفزة قوية في عدد ضحايا الجوع في العالم".

وأضافت "إلى أن يأتي يوم يكون لدينا فيه لقاح طبي يظل الطعام اللقاح الأفضل ضد الفوضى… هناك تقدير في برنامج الأغذية العالمي يفيد بأنه… سيكون هناك 265 مليونا يتضورون جوعا في غضون عام، ومن الطبيعي أن يكون ذلك أيضا بمثابة نداء للمجتمع الدولي ألا يخفض تمويل برنامج الأغذية العالمي".

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP). #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

وفي جنيف، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إنها "لحظة فخر" للبرنامج أن يفوز بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف المتحدث تومسون فيري في مؤتمر صحفي "كان الترشيح بحد ذاته كافيا لكن الاستمرار فيه ثم إعلان الفوز بجائزة نوبل للسلام يا له من شيء عظيم".

“Every one of the 690 million hungry people in the world today has the right to live peacefully and without hunger.

Today, the Norwegian Nobel Committee has turned the global spotlight on them and on the devastating consequences of conflict.”

– @WFPChief 🔹#NobelPeacePrize

— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020