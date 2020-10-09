برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام

وقالت بيريت رايس أندرسن رئيسة لجنة نوبل النرويجية في مؤتمر صحفي إن "الحاجة إلى التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف أوضح (الآن) من أي وقت مضى".

وأضافت أن وباء كوفيد-19 عزز أهمية الدور الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى أنه قوة دافعة في جهود منع استعمال الجوع سلاحا في الحروب والصراعات.

وقالت لجنة نوبل في أسباب منح الجائزة "أسهمت جائحة فيروس كورونا في قفزة قوية في عدد ضحايا الجوع في العالم".

وأضافت "إلى أن يأتي يوم يكون لدينا فيه لقاح طبي يظل الطعام اللقاح الأفضل ضد الفوضى… هناك تقدير في برنامج الأغذية العالمي يفيد بأنه… سيكون هناك 265 مليونا يتضورون جوعا في غضون عام، ومن الطبيعي أن يكون ذلك أيضا بمثابة نداء للمجتمع الدولي ألا يخفض تمويل برنامج الأغذية العالمي".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

وفي جنيف، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إنها "لحظة فخر" للبرنامج أن يفوز بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف المتحدث تومسون فيري في مؤتمر صحفي "كان الترشيح بحد ذاته كافيا لكن الاستمرار فيه ثم إعلان الفوز بجائزة نوبل للسلام يا له من شيء عظيم".

“Every one of the 690 million hungry people in the world today has the right to live peacefully and without hunger. Today, the Norwegian Nobel Committee has turned the global spotlight on them and on the devastating consequences of conflict.” – @WFPChief 🔹#NobelPeacePrize — World Food Programme (@WFP) October 9, 2020

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستسلم في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وتقول المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها إنها تساعد نحو 97 مليون إنسان في نحو 88 دولة سنويا وإن واحدا من كل تسعة في العالم ما زالوا لا يملكون ما يكفي من القوت.

WFP is deeply humbled to receive the 2020 #NobelPeacePrize. This is in recognition of the work of WFP staff who put their lives on the line every day to bring food and assistance to more than 100 million hungry children, women and men across the world. pic.twitter.com/cjHOtqLcLk — World Food Programme (@WFP) October 9, 2020

وفيما يلي معلومات أساسية عن البرنامج: