أمريكا توجه ضربة مؤلمة للقطاع المصرفي الإيراني

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس إقرار عقوبات بحق 18 مصرفا إيرانيا رئيسيا، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدا لبرامجها النووية".

لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت، في بيان، إن الموانع لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران.

وقالت إن أسماء البنوك هي: "بنك أمين للاستثمار"، و"بنك الزراعة الإيراني"، و"بنك رفاه كاركران"، و"بنك شهر"، و"بنك اقتصاد نوين"، و"بنك قرض الحسنه رسالت"، و"بنك حكمت الإيراني"، و"بنك إيران زامين"، و"بنك كارافرين"، و"بنك الشرق الأوسط"، و"بنك مهر إيراني،" و"بنك باسارجاد"، و"بنك سامان"، و"بنك سرمايه"، و"بنك التنمية التعاوني"، و"بنك السياحة"، و"بنك التعاون الإقليمي الإسلامي".

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الذي دفع نحوه الصقور المناهضون لإيران في إدارة الرئيس دونالد ترمب قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقية العالم.

ويخشى العديد من المراقبين فضلا عن دبلوماسيين أوربيين، من أن ذلك سيخفض قدرة إيران في الحصول على سلع تعتبر "إنسانية" (أدوية وغذاء) حتى لو أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك المواد تخضع لإعفاءات.

وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترمب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأعاد ترمب فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت في عام 2015 مع تشديدها.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى بالعقوبات "الثانوية" بمعنى أن أي دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران سوف تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكي.

وكانت إدارة ترمب أعلنت عن هدفها بإضعاف إيران حتى "تغير موقفها" في المنطقة وتتفاوض على "صفقة أفضل"؛ لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترمب أي تقدم على أي من الجبهتين.