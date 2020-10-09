أذربيجان: لم ننسحب من المناطق المحررة وإصابة قادة في الجيش الأرميني بجروح بليغة (فيديو)

وأوضح أيوازوف في مؤتمر صحفي، أن العملية التي شنها جيش أذربيجان من أجل تحرير أراضيه مستمرة.

وكشف عن إسقاط الدفاعات الجوية الأذرية طائرة مسيرة تابعة لأرمينيا في منطقة قربية الحدود، وإلحاق ضربة موجعة بالبنية التحتية العسكرية لأرمينيا ومستودعات ذخائرها.

وأشار إيوازوف إلى أن جيش بلاده دمر قافلة عسكرية التابعة للجيش الأرميني خلال عملية تغير موقع.

كما أكد تدمير 10 دبابات، و6 مدفع من طراز "D-20 " ومدفع هاوتزر، و30 عربة عسكرية في جبهات مختلفة، لافتًا إلى فرار جنود الفوجين الأول والسابع في الجيش الأرميني.

وبيّن أن القوات الأرمينية التي تواجه الهزيمة لجأت إلى قصف محافظات غوران بوي، وترتر، وآغدام، وأغجه بدي، وبردي بالصواريخ، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين الأذربيجانيين.

وشدد أن كافة الأهداف التي استهدفها جيش أذربيجان تعد أهدافًا مشروعة تتماشى مع القانون الدولي، قائلًا "جيشنا ليس لديه أي مشكلة في التجهيزات، ولم ينسحب خطوة واحدة من المناطق التي حررها من الاحتلال منذ اليوم الأول للهجوم المضاد الذي أطلقه".

وأضاف " كل شيء يسير وفق خطة العملية، والوجهة كاراباخ، والنصر لنا".

إصابة قادة

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، استهداف جيشها للفوج الخامس في القوات الأرمينية وإصابة قادة بجروح بليغة خلال عمليات الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان الجمعة، استمرار العمليات العسكرية المضادة، الرامية إلى استعادة الأراضي المحتلة.

وأضافت أن اشتباكات عنيفة استمرت منذ أمس وحتى صباح اليوم على طول الجبهة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث حالات فوضى بين الوحدات العسكرية الأرمينية وفرار جماعي.

وأشارت أن استهداف مقر الفوج الخامس للقوات المسلحة الأرمينية، نتج عنه إصابة رئيس أركان الفرقة العاشرة صامويل جريجوريان، وقائد وحدات المدفعية أرمان ديرمايان وعدد من الجنود بجروح بليغة.

ولفتت إلى إخلاء الوحدات العسكرية الأرمينية لمواقعها في مدينة "هانكندي" الأذرية نتيجة القصف الأذرية للأهداف العسكرية، إضافة إلى تحييد عدد كبير من الجنود.