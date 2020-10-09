أذربيجان تعيد طلاء دبابات أرمينية استولت عليها لاستخدامها في المعارك (فيديو)

كما تضمنت المشاهد عملية إعادة طلاء عدد من تلك الدبابات وإزالة الأعلام الأرمينية عليها ليتسنى استخدامها من قبل الجيش الأذري في المعارك.

وقالت الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك "يتم إعادة طلاء المركبات المدرعة التي تركها العدو بلون المعدات العسكرية للجيش الأذري".

كما نشرت الوزارة مشاهد تظهر عدة مناطق في قرى مدينة جبرائيل التي سيطر عليها الجيش الأذري.

وأظهرت المشاهد أعلام أذربيجان وهي ترفرف في قرى المدينة.

وقال أحد الجنود الأذريين المشاركين في العمليات العسكرية في الفيديو "سيادة قائد العام للقوات المسلحة، نتعهد لكم بأننا سنرفع علم بلادنا فوق جميع أراضي أذربيجان المحتلة".

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".