مشاهد جديدة.. أذربيجان: استولينا على دبابات وأسلحة من القوات الأرمينية (فيديو)

وقالت الوزارة على صفحتها في فيسبوك "تسجيل فيديو لمدرعات تم الاستيلاء عليها من الأرمن في قرية هوراديز".

وأضافت "المركبات المدرعة التي تركها العسكريون الأرمن أثناء فرارهم من قرية هوراديز بمنطقة فيزولي المحررة من الاحتلال استولت عليها قواتنا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية تدمير 10 دبابات و7 مدفعيات للجيش الأرميني خلال الهجوم المضاد الرامي إلى استعادة إقليم ناغورني كاراباخ.

وأفاد بيان الوزارة، أن الجيش الأذربيجاني تمكن الأربعاء من تدمير 10 دبابات و6 مدافع من طرازD-20 ومدفع من طراز Akatsiya، إضافة إلى 30 عربة.

وتقول بيانات الجيش الأذربيجاني أنه تم تدمير 260 دبابة وعربة مصفحة للجيش الأرميني، و277 مدفعية وأنظمة صاروخية، و60 نظام دفاع جوي، و11 منطقة قيادة ومراقبة، و8 مستودعات ذخيرة، ونحو 180 شاحنة ومركبة عسكرية، ونظام دفاع جوي واحد من طراز إس 300، منذ اندلاع المعارك الأخيرة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووقعت الاشتباكات الجديدة في إقليم ناغورني كاراباخ ومحيطه اليوم الخميس قبل الاجتماع المقرر في جنيف بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في محاولة لتجنب حرب أوسع في جنوب القوقاز.

وقالت أذربيجان إن القوات الأرمينية قصفت مدينة غنجة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وإن مدنيا قتل في منطقة جورانبوي. وقالت إن قرى أخرى تعرضت للقصف من قبل القوات العرقية الأرمينية.

وأفادت السلطات الأذرية بمقتل 30 مدنيا منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر/ أيلول حول ناغورني كاراباخ، وهو جيب جبلي يتبع أذربيجان بموجب القانون الدولي، ولكن يسكنه ويحكمه منحدرون من عرق أرميني.

وتقول أذربيجان أيضا إن 143 مدنيا أصيبوا لكنها لم تكشف عن خسائرها العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كاراباخ إنها سجلت سقوط 30 قتيلا آخرين في صفوف جيشها، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 350 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول.