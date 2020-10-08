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سياسة

ليبيا: وزارة الدفاع تأمر بالاستعداد لهجوم محتمل من قوات حفتر

تعزيزات لقوات الوفاق الوطني على مشارف مدينة سرت
تعزيزات لقوات الوفاق الوطني على مشارف مدينة سرت
8/10/2020

جاء ذلك في برقية عاجلة -حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منها- أرسلها وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، إلى رئاسة الأركان العامة للجيش، وغرفة عمليات المنطقة الغربية.
وبحسب البرقية، قال النمروش، إن "المعلومات الواردة  تفيد إلى احتمال، قيام مليشيات حفتر، بالهجوم على مدن بني وليد، وغريان وترهونة".

وطالب النمروش، رئاسة الأركان بالجيش، وآمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، بـ"اتخاذ كافة التدابير، لصد ومنع أي هجوم محتمل، لمليشيا حفتر، مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر".

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، إلا أن قوات الوفاق الوطني، أعلنت خرق قوات حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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