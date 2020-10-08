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سياسة|روسيا

شاهد: حريق وانفجارات بمستودع للذخيرة في روسيا

8/10/2020

وهرعت السلطات الروسية لإجلاء سكان أكثر من 10 قرى في منطقة ريازان اليوم الأربعاء، عقب اندلاع حريق في مستودع للذخيرة أدى إلى انتشار دخان كثيف.

وفي لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمكن سماع دوي انفجارات ذخائر في المستودع.

وقال شاهد في أحد المقاطع إن السماء تمطر رمادا وشظايا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ أنه تسنى سماع دوي قذيفة تنفجر كل 5 إلى 10 ثوان.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء -نقلا عن وزارة الطوارئ- إن طريقا سريعا أُغلق وتم إخلاء أكثر من 10 قرى في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من المستودع الذي يقع على بُعد 260 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي أن الحريق شب في المستودع بسبب الرياح التي دفعت إليه نيرانا كانت قد شبت في حقل قريب. وأضافت أنه لم يُصب أحد في الموقع وتم إجلاء أفراد القوات والمدنيين من المكان.

ولطالما شبت حرائق وحدثت انفجارات في مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الروسي على مدى سنوات، الأمر الذي أثار انتقادات بخصوص ضعف معايير السلامة.

المصدر : وكالات
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