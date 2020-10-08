حماس: تصريحات بندر بن سلطان تخدم الاحتلال

جاء ذلك في تصريح مقتضب للقيادي في الحركة، سامي أبو زهري، على حسابه في موقع تويتر، ردا على تصريحات السفير السعودي السابق في واشنطن بندر بن سلطان، خلال مقابلة أذاعتها قناة العربية السعودية، مساء الأربعاء.

نرفض تصريحات المسؤول السعودي بندر بن سلطان حول مهاجمة القيادات الفلسطينية والدفاع عن الاتفاقات مع #الاحتلال ، وهذه التصريحات مؤسفة ولا تخدم الا الاحتلال.#فلسطين #السعودية — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) October 6, 2020

وقال ابن سلطان، خلال المقابلة "من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم؛ وهذا لن يؤثر على تعلّق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني".

واتهم القيادة الفلسطينية بـ"التهرّب من حل القضية"، قائلا إنهم يعتبرون كل من "تركيا وإيران"، أهم من دول الخليج ومصر.

كما اتهم غزة "بتصدير الإرهاب والقتل لمصر، التي تسعى ليل نهار لحل القضية، ورفع الحصار عن القطاع".

وردا على ذلك، قال أبو زهري إن هذه التصريحات "لا تخدم إلا الاحتلال (الإسرائيلي)"، واصفا إياها بــــ"المؤسفة".

وقد لاقت تصريحات "ابن سلطان"، تأييدا من دولة الإمارات، حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه بموقع "تويتر"، إن" شهادة بن سلطان للتاريخ، تمثل سرداً صادقاً لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية".

شهادة الامير بندر بن سلطان للتاريخ تمثل سردا صادقا لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية، المصارحة تأخرت ولكنها تبقى ضرورية، فرص الأمس لن تتكرر والمقاربة العقلانية والتي تراعي مصالحنا اولا والتزامنا الاخلاقي بالقضية الفلسطينية تبقى عنوان المرحلة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 7, 2020

وتوترت العلاقات بين القيادة الفلسطينية، ودولة الإمارات، إثر توقيع الأخيرة اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، يخالف المبادرة العربية للسلام، التي تربط التطبيع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتتهم جهات أمريكية بندر بن سلطان وزوجته بتحويلات مالية إلى "إلى أسامة باسنان" المواطن السعودي المقيم في الولايات المتحدة الذي يشتبه في أنه جزء من جهاز دعم خاطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001. كما كشفت تقارير أمريكية أن باسنان كان مقربا من سعودي آخر هو عمر البيومي الذي كان صديقا لخالد المحضار ونواف الحازمي عندما وصلا الولايات المتحدة أوائل 2000.

وقبل شهر، أصدرت سارة نيتبورن القاضية الفدرالية في نيويورك حكماً يطالب الحكومة السعودية بتقديم 24 مسؤولاً حالياً وسابقاً للاستجواب بشأن معرفتهم المحتملة بالأحداث التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول أمام المحاكم الأمريكية. ومن بين هؤلاء المسؤولين الأمير بندر بن سلطان، والد السفيرة السعودية الحالية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، إضافة إلى أحمد القطان أحد أهم مساعديه.