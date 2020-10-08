تمرد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.. إليك الأسباب

وقال موقع "واللا"، الأربعاء، إن جنديين في قاعدة "نيتسانيم" (جنوب) أصيبا بكورونا الأسبوع الماضي، وإثر ذلك تم إرسال 80 جنديا مبتدئا للحجر الصحي في الخيام.

ولاحقاً، تقرر صدور أمر بنقل الجنود إلى موقع مشترك للحجر الصحي، رغم ظهور أعراض المرض على بعضهم، بحسب المصدر ذاته.

وقال الموقع إن عشرات الجنود (لم يحدد العدد بدقة) رفضوا الانصياع للأوامر خشية إصابتهم بالوباء، وأوضح قادتهم أنهم سيخضعون لمحاكمة عاجلة لرفضهم تنفيذ الأمر العسكري.

وهناك حاليا 1164 من جنود وضباط وموظفي الجيش الإسرائيلي أُصيبوا بكورونا، بيننما يخضع نحو 10 آلاف و765 منهم للحجر الصحي.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية وصل إجمالي المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 280 ألفا و744، بينهم 1818 وفاة.

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء الشرطة لتفريق أهالي جنود تجمهروا أمام قاعدة عسكرية بعد إصابة عشرات الجنود بفيروس كورونا.

وطالب الأهالي بالسماح لأبنائهم بقضاء فترة الحجر الصحي (15 يوما) في منازلهم، وتحدثوا عن معالجة سيئة من قبل الجيش للمشكلة "بما في ذلك إيواء جنود أصحاء مع جنود مصابين، كما اشتكوا من تردي النظافة العامة داخل القاعدة، ما يسهم في زيادة عدد المصابين"، بحسب القناة الإسرائيلية الـ13 الخاصة.

واستدعى قادة القاعدة الشرطة بدعوى أن الأهالي يخرقون الإغلاق الحالي، إضافة إلى إعاقتهم حركة المرور، ولم توضح القناة ما إذا كانت الشرطة قد استجابت لطلب الجيش وفرقت الأهالي.

وقالت القناة إن نحو 50 جنديا في معسكر 80 أصيبوا بكورونا، وإثر ذلك تقرر حظر خروج جميع من في القاعدة.

ومع تزايد حالات العدوى داخلها، دعا الجيش الإسرائيلي طاقم القناة إلى زيارة القاعدة، للوقوف على الجهود المبذولة لوقف سلسلة العدوى.

لكن رسالة بعث بها أحد الجنود لوالديه كشفت عن الوضع الحقيقي داخل القاعدة، وكتب الجندي "أمرونا بأن ننظف المكان لأن مراسلين صحفيين على وشك زيارته، وأبلغونا أنه يحظر علينا الخروج من الغرف أو الإدلاء بأي تصريحات"، مضيفا أنهم "يبثون حقيقة كاذبة ويحرصون طوال الوقت على إسكاتنا".