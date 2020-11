ترمب يكشف سبب تحسن حالته بعد إصابته بكورونا (فيديو)

ووجه ترمب، الأربعاء، كلمة مصورة من أمام المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال فيها "عُدت من المستشفى العسكري للبيت الأبيض بعد سماح الأطباء بذلك".

وأوضح أنه تلقى عقار "ريجينيرون" خلال وجوده في المستشفى.

وأضاف "هناك عدة شركات تتنافس لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأعتقد أننا سنحصل عليه قريباً للغاية وربما قبل الانتخابات الرئاسية".

وطمأن الأمريكيين بشأن حالته الصحية، قائلا "أصبحت على ما يرام وأريد لجميع مرضى فيروس كورونا أن يتلقوا العلاج الذي تلقيته بصفتي رئيسا".

وتابع "علاج فيروس كورونا سيكون مجانياً ولن يضطر أحد إلى دفع المال مقابل الحصول عليه، والجيش سيتولى توزيعه على المستشفيات وسينجز ذلك بأسرع ما يمكن".

كما جدد ترمب، اتهاماته للصين بالتسبب في تفشي الفيروس في العالم، مشددًا على أنها ستدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال شون كونلي، طبيب ترمب، إنه لا وجود لأعراض كورونا على الرئيس منذ 24 ساعة ولم ترتفع حرارته منذ 4 أيام.

جاء ذلك في تصريح صحفي لكونلي حول الوضع الصحي للرئيس ترمب، الذي يواصل تلقي العلاج في البيت الأبيض.

وأضاف أن ترمب قال صباح الأربعاء، أشعر بأن حالتي جيدة للغاية، وأن المؤشرات الحيوية لديه تظهر أن حالته ما تزال مستقرة.

وأوضح قائلا "لا وجود لأعراض كورونا على الرئيس ترمب منذ 24 ساعة كما لم ترتفع حرارته منذ 4 أيام، لم يحتج الرئيس لأوكسجين إضافي منذ ذهابه للمستشفى".

والجمعة، أعلن ترمب إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا بعد أن تبين إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

ونُقل ترامب إلى مستشفى عسكري في وقت لاحق من اليوم نفسه بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يعلن أنه يشعر بتحسن، ويغادر المشفى، مساء الإثنين.

وندّدت السناتورة كامالا هاريس التي اختارها المرشّح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائب الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس الأربعاء، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترمب مع أزمة كورونا، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأمريكي.

وقالت هاريس في مستهلّ المناظرة إنّ "الأمريكيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".

لكنّ بنس ردّ باتّهام هاريس بـ"تقويض ثقة" الأمريكيين في لقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بنس مخاطباً هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترمب، هو أمر غير معقول".

