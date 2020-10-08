ترمب يرفض المشاركة في مناظرة عبر الإنترنت مع بايدن

وقال ترمب لمحطة "فوكس بيزنيس نيوز" إنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه موضحا "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وأعلنت اللجنة المنظمة للمناظرة المؤلفة من الحزبين قبيل ذلك أن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترمب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن ستتم عبر الإنترنت.

واتهم ترمب اللجنة بمحاولة "حماية" بايدن".

وكانت اللجنة أوضحت أنها قامت بهذا التغيير "لحماية صحة كل المعنيين وسلامتهم".

وأضافت أن المرشحين سيكونان في مكانين مختلفين في حين سيكون الصحفي الذي يدير النقاش والجمهور المحدود المختار لطرح الأسئلة في ميامي في ولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد.

وثبتت الأسبوع الماضي إصابة ترمب بفيروس كورونا المستجد وأمضى ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الإثنين.

ومع أن وضعه كان لا يزال معديا نزع الكمامة عند وصوله إلى المقر الرئاسي ووقف أمام عدسات المصورين.