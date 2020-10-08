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سياسة

إسرائيل توقع اتفاقا مع الأردن لفتح مجالها الجوي للرحلات إلى الإمارات والبحرين

أبرمت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية
أبرمت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية
8/10/2020

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن الاتفاق نوقش على مدى سنوات، لكن البلدين لم يتمكنا من إتمامه إلا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقين تاريخيين الشهر الماضي لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح للطائرات التجارية التي تطير عبر مسار إسرائيل – الأردن باختصار أوقات الطيران لبعض المسارات بين آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الرحلات من البحرين والإمارات.

ولم يحدد بيانها أي دول أخرى يمكن أن تستفيد من الترتيب الجديد.

وقال البيان "سيعمل الاتفاق على تقليص أوقات الرحلات إلى دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى بشكل كبير، ما يؤدي إلى توفير الوقود وخفض التلوث".

وأضافت الوزارة أن وكالة المراقبة الجوية الأوربية، ومقرها بروكسل، ساعدت في إتمام الاتفاق.

كان إعطاء دفعة للطيران المدني جزءا مهما من الاتفاقين الدبلوماسيين التاريخيين اللذين تم توقيعهما الشهر الماضي في واشنطن خلال مراسم أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واتفقت إسرائيل والبحرين والإمارات على أهمية ضمان رحلات جوية منتظمة ومباشرة لتعزيز العلاقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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