أمين عام الناتو: نجحنا في جمع تركيا واليونان تحت مظلة الحلف

وأضاف "تمكنا من تنفيذ آلية أساليب فض النزاع الرامية لتقليل مخاطر وقوع حوادث بين الطرفين".

جاء ذلك في تصريحات حول القضايا الراهنة، أدلى بها الأربعاء، خلال مشاركته عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" بمنتدى براتيسلافا للأمن العالمي"، الذي عقد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وتطرق ستولتنبرغ خلال حديثه لزيارته إلى تركيا واليونان بداية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن البلدين حليفان مهمان في الـ"الناتو".

وأفاد بأن ثمة خلافات حقيقية بالآراء بين الطرفين في بعض القضايا، معربا عن ثقته بأن حل هذه الخلافات ممكن عبر الحوار.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن التوتر بين تركيا واليونان بدأ بالانخفاض الأسبوع الماضي.

وأضاف: "نجحنا في جمع تركيا واليونان تحت مظلة "الناتو"، وتمكنا من تنفيذ الآلية التي سميناها "آلية أساليب فض النزاع" الرامية لتقليل مخاطر وقوع حوادث بين الطرفين".

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية للناتو على تواصل مع الطرفين للحيلولة دون وقوع حادث غير مرغوب فيه بين الحلفاء في البحر المتوسط.

وأردف: "هذا الوضع مثال جيد على كيفية عمل حلفاء الناتو بشكل مشترك لتقليل التوتر والنزاع الناجم عن الخلافات فيما بينهم".

وبداية أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، توصل الوفدين العسكريين التركي واليوناني إلى تفاهم مشترك حول "مبادئ عامة" خلال اجتماعات في مقر حلف الناتو.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدفاع التركية حول الاجتماعات الفنية بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال البيان: "الوفدان العسكريين التركي واليوناني توصلا إلى تفاهم مشترك حول مبادئ عامة خلال اجتماعات في مقر الناتو".

وأضاف: "من المقرر عقد الاجتماع المقبل (بين الوفدين) لمناقشة التفاصيل الفنية لتنسيق أداء العناصر (من البلدين) لمهامهم بأمان في شرق المتوسط، يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بمقر الناتو".

وكان حلف الناتو قد أعلن عن تشكيل آلية حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان بخصوص شرقي البحر المتوسط.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) ينس ستولتنبرغ

وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.

وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمقر الناتو.