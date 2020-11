أمريكا.. "ذبابة مايك بنس" تخطف الأنظار خلال مناظرة نائب الرئيس (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو خلال المناظرة وقوف ذبابة فوق رأس بنس خلال المناظرة، لتبدو واضحة بلونها الأسود للمشاهدين بسبب لون شعر بنس الأبيض، وهو ما أثار العديد من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن صورة له على حسابه بموقع تويتر وهو ممسك مضربا لقتل الذباب، داعيا للتبرع لحملته الانتخابية، في تعليق ساخر على ذبابة مايك بنس.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV

— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020