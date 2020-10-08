أمريكا.. "ذبابة مايك بنس" تخطف الأنظار خلال مناظرة نائب الرئيس (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو خلال المناظرة وقوف ذبابة فوق رأس بنس خلال المناظرة، لتبدو واضحة بلونها الأسود للمشاهدين بسبب لون شعر بنس الأبيض، وهو ما أثار العديد من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن صورة له على حسابه بموقع تويتر وهو ممسك مضربا لقتل الذباب، داعيا للتبرع لحملته الانتخابية، في تعليق ساخر على ذبابة مايك بنس.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

وأقيمت المناظرة في جامعة يوتا في سولت ليك سيتي لمدة 90 دقيقة مع اللجوء إلى فواصل بلاستيكية للحفاظ على التباعد.

واكتسبت المناظرة أهمية أكبر نظرا إلى أن المتسابقين على دخول البيت الأبيض في السبعينيات من عمرهما، ترامب (74 عاما) وبايدن (77 عاما) بينما يريد كل من بنس (61 عاما) وهاريس (55 عاما) أن يثبت أن بإمكانه دخول المكتب البيضاوي لقيادة البلاد إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وشهدت المناظرة هجمات شديدة منذ البداية بشأن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع فيروس كورونا وذلك في الوقت الذي يكافح فيه البيت الأبيض لاحتواء بؤرة عدوى تسببت في إصابة الرئيس وعشرات آخرين.

وقالت هاريس في بداية المناظرة بجامعة يوتا في سولت ليك سيتي "لقد شهد الشعب الأمريكي أكبر فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا". وفي المقابل، دافع بنس عن جهود الإدارة الأمريكية في مكافحة الفيروس ومنها قرار ترامب في أواخر يناير كانون الثاني بفرض قيود على الوافدين من الصين بؤرة الوباء.

#حديث_الصورة ذبابة على رأس نائب الرئيس الأمريكي #مايك_بنس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. حيث حصد هاشتاغ "ذبابة مايك بنس"… Posted by ‎قناة الجزيرة مباشر – Aljazeera Mubasher Channel‎ on Thursday, October 8, 2020

وقال بنس "أود أن يعرف الشعب الأمريكي أنه منذ اليوم الأول وضع الرئيس دونالد ترمب صحة أمريكا في المقام الأول".

وحافظ المرشحان على مسافة فاصلة بلغت 3.6 متر فضلا عن وجود حواجز زجاجية واقية في تذكرة بالوباء الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أمريكي وأحدث أضرارا جسيمة بالاقتصاد.

ومثل ما حدث في المواجهة بين ترمب وبايدن الأسبوع الماضي، خيم الحديث عن الوباء على المناظرة بين بنس وهاريس التي أدارتها سوزان بيج الصحفية بصحيفة يو.إس.إيه توداي.

وفي ردها على سؤال بشأن إجازة أي لقاح محتمل، قالت هاريس إنها ستثق فقط في آراء العلماء وليس ترمب الذي روج من قبل لعلاجات لم تثبت فعاليتها.

ورد بنس باتهام منافسته بأنها تقوض الثقة العامة في اللقاحات.

وهاجمت هاريس، وهي أول امرأة سوداء تخوض السباق الرئاسي على بطاقة أحد الحزبين الرئيسيين، بنس في قضايا العرق وانتقدت ترمب لإحجامه عن التنديد بالمنادين بتفوق العرق الأبيض في مناظرة الأسبوع الماضي مع بايدن.

ورد بنس باتهام وسائل الإعلام بأنها أخرجت كلمات ترمب من سياقها مشيرا إلى أن الرئيس استنكر مرارا الجماعات العنصرية.