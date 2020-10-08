أردوغان: لن ننسى التضامن القطري.. والوجود العسكري التركي يخدم استقرار الخليج

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "ذا بينينسولا" القطرية، الناطقة بالإنكليزية، على هامش زيارة عمل أجراها أمس الأربعاء إلى الدوحة.

وأشاد الرئيس التركي بالعلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية عميقة الجذور بين البلدين الشقيقين تركيا وقطر.

وأوضح أن هناك علاقات استراتيجية واسعة بين البلدين تمتد من الاقتصاد إلى الصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة.

وقال إن تركيا توفر للمستثمرين القطريين فرصا جذابة في مجالات كثيرة مثل العقارات والمال والتكنولوجيا والدفاع والاتصالات.

ولفت إلى ارتفاع صادرات أنقرة إلى الدوحة بنحو 10% خلال العام الماضي، وهناك 500 شركة تركية تعمل في قطر حاليا.

وأكد أن شركات المقاولات التركية فقط تولت تنفيذ مشاريع في قطر قيمتها الإجمالية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن تركيا وقطر تقدمان أفضل نموذج للتعاون القائم على الربح المتبادل.

كأس العالم

وشدد على أن البلدين سيعمقان التعاون بينهما من خلال المشاريع المشتركة قبيل فعاليات كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

وأضاف "يتطلب كأس العالم 2022 عملا تحضيريا كبيرا على نطاق واسع، بدءا من الأمن وحتى التنظيم، وليس فقط من حيث استثمارات البنية التحتية".

وبيّن أن تركيا على يقين من أن أصدقاءها القطريين سينجحون في تنظيم هذه الفعالية الكبيرة، وأنها ستتعاون مع الحكومة القطرية في هذا الصدد نظرا لخبرتها الواسعة.

تخدم الاستقرار والسلام

كما أكد أردوغان أن المشاريع المشتركة في المجالات العسكرية والأمنية والصناعات الدفاعية، تشكل العمود الفقري للعلاقات بين تركيا وقطر.

وقال إن قيادة القوات التركية – القطرية المشتركة تجسد الأخوة والصداقة والتضامن والإخلاص بين البلدين، وإن الجهات التي تشن دعاية سوداء عن القاعدة التركية لا تحمل نيات حسنة.

وأضاف "تركيا من خلال وجودها العسكري تخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج برمتها، وليس في قطر الشقيقة فحسب".

وأردف "يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى".

لن ننسى التضامن القطري

وأشار أردوغان إلى أن تركيا لن تنسى على الإطلاق التضامن القطري معها على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

وأوضح أن تركيا أيضا "بذلت جهودا حثيثة من أجل إحباط الحصار الجائر والعقوبات ضد إخوانها القطريين".

وأعرب عن أمله حل الأزمة المتواصلة منذ 3 سنوات في الخليج خلال أقرب وقت ممكن.

وقال إن تركيا تشعر بسعادة كبيرة لرؤية قطر وهي تتجاوز الحصار و تزداد قوة رغم الظلم الذي تعرضت له.