أذربيجان: تدمير دبابات ومدافع أرمينية خلال المعارك الأخيرة (فيديو)

Azərbaycan Ordusunun döyüşlərdə iştirak edən qoşunlarının təminatı yüksək səviyyədədir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən əks-hücum əməliyyatlarında iştirak edən şəxsi heyətin təminat və təchizat məsələləri dərhal həll olunur. Qoşunlarımızın təminatı müvafiq idarə, xidmət və qurumlar tərəfindən planlı şəkildə həyata keçirilir. Döyüşdə iştirak edən hərbi qulluqçularımız, hərbi texnika və döyüş vasitələrimiz ərzaq, geyim, məişət əşyaları, gündəlik tələbat məhsulları, silah-sursat və yanacaq-sürtgü materialları ilə sutkada 24 saat ərzində fasiləsiz təmin edilir. Döyüş əməliyyatlarının maddi-texniki təminatı ilə bağlı heç bir problem və çətinlik yoxdur. Təminat və təchizatla bağlı qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar vaxtında icra olunur. ____ The supply of Azerbaijan Army troops participating in the battles is at a high level Under the instruction of the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces, Mr. Ilham Aliyev, the supply issues of military personnel participating in the counter-offensive operations are immediately resolved. The supply of our troops is carried out in a planned manner by the relevant departments, services, and structures. The military personnel participating in the battles are continuously provided with food, military uniform, household items, and necessary properties, ammunition, but the military and combat equipment – with fuel for 24 hours a day. There are no problems with the supply of combat operations. All tasks related to supply and equipment are carried out in a timely manner. ____ Обеспечение участвующих в боях войск Азербайджанской Армии находится на высоком уровне По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева немедленно решаются вопросы обеспечения и оснащения личного состава, участвующего в контрнаступательной операции. Обеспечение наших войск осуществляется в плановом порядке соответствующими управлениями, службами и структурами. Участвующие в боях военнослужащие непрерывно обеспечиваются продуктами питания, военной формой, бытовыми предметами и необходимыми принадлежностями, боеприпасами, а военная техника и боевые средства – горюче-смазочными материалами в течение 24 часов в сутки. Проблем и трудностей с материально-техническим обеспечением боевых операций нет. Все задачи, связанные с обеспечением и оснащением, выполняются своевременно.

