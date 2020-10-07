"كلنا أحلام التميمي".. إذاعة أردنية تقطع مداخلة أسيرة محررة (فيديو)

وتداول مغردون مقطع فيديو من داخل استديو إذاعة "ميلودي"، وحين تطرقت أحلام لتفاصيل إبعاد السلطات الأردنية لزوجها وترحيله إلى قطر دون إبداء الأسباب وانتقادها لذلك التصرف، ثم قطع المذيع الاتصال معها بذريعة "التقطيع في الصوت" رغم وضوحه.

ودشن ناشطون، وسما (#أحلام_التميمي_صوتك_عالي) و(#كلنا_أحلام_التميمي) احتجاجًا على تصرف الإذاعة الأردنية، بعد تداول مقطع الفيديو لمداخلة أحلام وقطع الاتصال معها فجأة أثناء حديثها عن قضية زوجها الذي أبعدته السلطات الأردنية قبل أيام بعد رفض منحه تجديدًا لإقامته في البلاد.

وشن ناشطون هجومًا حادًا على مقطع الفيديو على "ميلودي" ومذيعيْها، وسط استنكارات من ادعاء تقطيع الصوت، الذي كان بالغ الوضوح، حسب وصف الناشطين.

احتفاء عبري بالحادثة التي تعرضت لها "الإرهابية" أحلام التميمي منفذة العملية في "سبارو"https://t.co/Ktx3O3bT9d — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 7, 2020

واستنكر مغردون ما اعتبروه "منع" لأحلام من إيصال صوتها زوجها، وطالبوا بحل قضيتها في ظل الملاحقة الأمريكية لها، وكانت التميمي -فلسطينية أردنية- قد قدمت شكوى لمؤسسة حقوقية ويفترض استجواب الجهات الأردنية الرسمية.

وطالبت واشنطن عدة مرات في السابق، بتسليم أحلام التميمي، بزعم مشاركتها في عمليات أدت لمقتل أمريكيين خلال انتفاضة الأقصى، الأمر الذي يشكل خطرًا عليها في حال انتقلت من الأردن.

وتبث قناة الجزيرة مباشر، لقاءً مع الأسير المحرر نزار التميمي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

متخيلين لأي درجة إحنا مُحتلين؟ لأي درجة إحنا مش ماينين على حالنا؟ لدرجة إنو الإعلام الساقط لا يجرؤ على استقبال مكالمة من أسيرة محررة من سجون الكيان الصهيوني! وقمة السخرية إنه لما قطعوا الاتصال حطوا أغنية وطنية عن الوطن! شو هو الوطن بدون كرامة وسيادة؟ #أحلام_التميمي_صوتك_عالي https://t.co/1k4UpmKIx9 — suha abu znemah (@SuhaZnemah) October 7, 2020

هل المطلوب بعد طرد نزار التميمي أن تلحقه احلام فيصبح اعتقالها للانتربول سهلا؟ #كلنا_أحلام_التميمي #لا_لترحيل_نزار_التميمي pic.twitter.com/2bktv71UU9 — Wala' Atia (@AtiaWala) October 4, 2020

صباح الخير، اكتبوا عن أحلام وقضيتها وعرفوا الناس فيها وكيف إنه امرأة من هذا العصر بتعيش بيننا داست ع هيبة الكيان المحتل إلي بتزلف إله نص الأعراب اليوم، وصلوا صوت أحلام إلي بتطالب بحقها تكون مع زوجها المُبعد، واحكولها إنه صوتها واضح وما بقطّع، وكلنا بظهرها#أحلام_التميمي_صوتك_عالي — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 7, 2020