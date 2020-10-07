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سياسة|الأردن

"كلنا أحلام التميمي".. إذاعة أردنية تقطع مداخلة أسيرة محررة (فيديو)

الأسيرة المحررة أحلام التميمي وزوجها نزار
الأسيرة المحررة أحلام التميمي وزوجها نزار
7/10/2020

وتداول مغردون مقطع فيديو من داخل استديو إذاعة "ميلودي"، وحين تطرقت أحلام لتفاصيل إبعاد السلطات الأردنية لزوجها وترحيله إلى قطر دون إبداء الأسباب وانتقادها لذلك التصرف، ثم قطع المذيع الاتصال معها بذريعة "التقطيع في الصوت" رغم وضوحه.

ودشن ناشطون، وسما (#أحلام_التميمي_صوتك_عالي) و(#كلنا_أحلام_التميمي) احتجاجًا على تصرف الإذاعة الأردنية، بعد تداول مقطع الفيديو لمداخلة أحلام وقطع الاتصال معها فجأة أثناء حديثها عن قضية زوجها الذي أبعدته السلطات الأردنية قبل أيام بعد رفض منحه تجديدًا لإقامته في البلاد.

وشن ناشطون هجومًا حادًا على مقطع الفيديو على "ميلودي" ومذيعيْها، وسط استنكارات من ادعاء تقطيع الصوت، الذي كان بالغ الوضوح، حسب وصف الناشطين.

واستنكر مغردون ما اعتبروه "منع" لأحلام من إيصال صوتها زوجها، وطالبوا بحل قضيتها في ظل الملاحقة الأمريكية لها، وكانت التميمي -فلسطينية أردنية- قد قدمت شكوى لمؤسسة حقوقية ويفترض استجواب الجهات الأردنية الرسمية.

وطالبت واشنطن عدة مرات في السابق، بتسليم أحلام التميمي، بزعم مشاركتها في عمليات أدت لمقتل أمريكيين خلال انتفاضة الأقصى، الأمر الذي يشكل خطرًا عليها في حال انتقلت من الأردن.

وتبث قناة الجزيرة مباشر، لقاءً مع الأسير المحرر نزار التميمي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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