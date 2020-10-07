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سياسة

فيديو حصري: قوات مدعومة إماراتيا في اليمن تحاكم جنود الجيش

7/10/2020

وقال الجنود إنهم تعرضوا للإخفاء والتعذيب في السجون التابعة للتحالف السعودي الإماراتي في بير أحمد بعدن منذ أكثر من عامين ونصف العام.

ونفى المخفيون العسكريون في سجون التحالف السعودي الإماراتي بعدن كافة التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم إماراتيا.

كما كشف العسكريون عن وفاة عدد من زملائهم في السجون في عدن بسبب  تعرضهم للتعذيب بإشراف قيادات عسكرية إماراتية.

وكانت مصادر قد قالت للجزيرة إن العسكريين في الجيش اليمني اعتقلوا عقب المواجهات مع الانتقالي في عدن في يناير/تشرين الثاني 2018.

 

المصدر : الجزيرة
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