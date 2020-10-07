"عويس الراوي" يتصدر في مصر وجدل واسع حول العدالة الغائبة

وقالت النيابة العامة في بيان أمس الثلاثاء إن الراوي قتل بعد محاولته مقاومة الشرطة بسلاح ناري ضبط بجوار جثمانه بقصد الحيلولة دون القبض عليه وعلى ذويه.

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستباشر التحقيق فيما نسب إلى الأسرة من "جرائم إرهابية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".

هذه القرارات أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، وأعاد مغردون التذكير بمقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرجع لعام 2013، وعد فيه بعدم محاسبة الضباط في حالة إصابتهم للمتظاهرين.

pic.twitter.com/zVqsselwzM#السيسي_عدو_الله،رئيس عصابة،يُعطي الضوء الأخضر لقتل المصريين أمثال #عويس_الراوي دون خوف مِن أي مُحاسبة!

لذلك،لا غرابة عندما نجد نيابة عامة إنقلابية،على رأسها"حمادة"تتفنّن في تزييف الحقائق لإبراء ضابط #الشرطه_في_خدمه_الكلب من أي مسؤولية جنائية،و لله المشتكى — سيس عنخ أمون (@SisAnkhAmon) October 6, 2020

وكانت قد شهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة قبل أسبوع إثر مقتل أحد أبناء المدينة (عويس الراوي) على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قوات الأمن.

شوفت الجدع لما اتوجع

على ضرب ابوه

رد الكف بالكف ..مش عيب

في البيت كده ربوه

يسلم كف الجدع .. اللى مخاف ولا رجع

حتى لو الاندال قتلوه

ربي يرحمك #عويس_الراوي pic.twitter.com/0Sa3H9uIVO — 🦅‌🇲‌🇴‌🇭‌🇦‌🇲‌🇪‌🇩 🇪🇬 (@IPHdfxgmkCiuP2v) October 7, 2020

وعلى مواقع التواصل شكك كثيرون في رواية النيابة العامة وقالوا كيف لشخص معه سلاح آلي لا يصيب به أي من أفراد الأمن؟ ولماذا لم يدافع عن نفسه بسلاحه هذا بل وأخذ 3 رصاصات في رأسه من المسافة صفر؟

وذكّر آخرون بحادث مقتل الشاب خالد سعيد على يد أفراد من الشرطة المصرية عام 2010، والذي أصبح أيقونة ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس مبارك، وكانت السلطات المصرية قالت عن خالد سعيد آنذاك أنه ابتلع لفافة من مخدر البنغو ومات إثر ذلك.

واعتبروا أن مقتل عويس الراوي ما هو إلا امتداد لانتهاكات الشرطة ضد الشعب المصري التي تمضي دون حساب.

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"قتل الرجال وقهر الرجال"

قتل الرجال فعلته الشرطة مع #عويس_الراوي لما رفض إهانة والده أمامه ورد عليهم رد الرجال،

وقهر الرجال فعلته مع والده عبدالحميد الراوي بالضغط والترهيب ليتنازل عن حقه ودم ولده ! #الداخلية_بلطجية pic.twitter.com/puIX2V25UO — د. محمد الصغير (@drassagheer) October 6, 2020

يعني اللي معاه سلاح ألي ما ضربش ولا طلقة ما اصابش ولا عسكري

إمال كان شايل السلاح ليه علشان ياخد 3 رصاصات في رأسه من المسافة صفر

وعجبي — Hamdy Elmasry (@sham1499) October 6, 2020

#عويس_الراوي نفس القصة الهابطة ان خالد سعيد ابتلع لفافة البانجو نظام وصل لأعلى درجات الانحطاط pic.twitter.com/R6HQSCq0A0 — amr ibrahim (@zeadzead82) October 7, 2020

عاجل || بيان من النيابة العامة جاء فيه إن تحريات الأمن الوطني أخبرتها بأن #عويس_الراوي ضُبِط بجوار جثمانه سلاح ناري آلي بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن

مش غريبة ماهو الورق ورقكم والافكار دفاتركم

واحد بلع لفافة بانجو ٢٠١٠

والثاني كان معاه سلاح ٢٠٢٠

حسبنا الله ونعم الوكيل — المعلم داغر (@officialhta2522) October 6, 2020

https://twitter.com/zeSr1K0kHgJE7OZ/status/1313801802312290304?ref_src=twsrc%5Etfw