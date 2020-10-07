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سياسة|مصر

"عويس الراوي" يتصدر في مصر وجدل واسع حول العدالة الغائبة

عويس الراوي الذي قتلته الشرطة المصرية في الأقصر
عويس الراوي الذي قتلته الشرطة المصرية في الأقصر
7/10/2020

وقالت النيابة العامة في بيان أمس الثلاثاء إن الراوي قتل بعد محاولته مقاومة الشرطة بسلاح ناري ضبط بجوار جثمانه بقصد الحيلولة دون القبض عليه وعلى ذويه.

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستباشر التحقيق فيما نسب إلى الأسرة من "جرائم إرهابية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".

هذه القرارات أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، وأعاد مغردون التذكير بمقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرجع لعام 2013، وعد فيه بعدم محاسبة الضباط في حالة إصابتهم للمتظاهرين.

وكانت قد شهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة قبل أسبوع إثر مقتل أحد أبناء المدينة (عويس الراوي) على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قوات الأمن.

وعلى مواقع التواصل شكك كثيرون في رواية النيابة العامة وقالوا كيف لشخص معه سلاح آلي لا يصيب به أي من أفراد الأمن؟ ولماذا لم يدافع عن نفسه بسلاحه هذا بل وأخذ 3 رصاصات في رأسه من المسافة صفر؟

وذكّر آخرون بحادث مقتل الشاب خالد سعيد على يد أفراد من الشرطة المصرية عام 2010، والذي أصبح أيقونة ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس مبارك، وكانت السلطات المصرية قالت عن خالد سعيد آنذاك أنه ابتلع لفافة من مخدر البنغو ومات إثر ذلك.

واعتبروا أن مقتل عويس الراوي ما هو  إلا امتداد لانتهاكات الشرطة ضد الشعب المصري التي تمضي دون حساب.

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النيابة المصرية: عويس الراوي قاوم الشرطة وتم ضبط سلاح آلي بجوار جثمانه

https://twitter.com/zeSr1K0kHgJE7OZ/status/1313801802312290304?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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