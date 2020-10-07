"ختم النسر".. الخارجية المصرية تعلن فقدان خاتم شعار الجمهورية

ونشرت صحيفة الجمهورية (حكومية)، في الصفحة العاشرة من عددها الصادر أمس الثلاثاء، إعلان الوزارة ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر في الوزارة، قولها إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم الضائع.

وفي حالة فقد ختم شعار الجمهورية أو سرقته أو تلفه يتم النشر عنه في 3 أعداد متوالية من الجريدة الرسمية وفي صحف يومية واسعة الانتشار، بخلاف إجراءات قانونية أخرى حتى لا يساء استخدام هذه الأختام في عمليات تزوير أو تزييف أو اختلاس.

وطبقا للقانون المصري، فإن ختم النسر هو المعبر عنه في المرسوم الصادر في 10 ديسمبر عام 1923 بشأن شعار الدولة وخاتمها.

وينص المرسوم في مادته الخامسة على أن "حفظ خاتم الدولة موكل إلي وزير الحقانية (العدل حاليًا) وهو مكلف أن يبصم به القوانين والمراسيم والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية الأخرى التي بالنظر لأهميتها وللتقاليد المتبعة يجب أن تكون مبصومة بخاتم الدولة".

وتتولي مصلحة سك العملة، صناعة وتوريد أختام شعار الجمهورية ويكون لكل ختم بصمة أو رقم كودي مكمل للختم نفسه حتى يسهل الاستدلال على معرفة الجهة التي أضفت الصفة الرسمية على المستند بختمها إياه بختم النسر.

ولدى الإدارة العامة للعقود والمشتريات والمخازن بوزارة المالية، سجل دفتري يحتوي على جميع أختام شعار الجمهورية الرسمية وختم البصمة المكمل له. وطبقا لقانون العقوبات المصري فان عقوبة تقليد ختم النسر تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات سجن.

والسبت الماضي، أهابت وزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، قصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.

وجاء ذلك في ضوء رصد وزارة الخارجية حالات لتعامل المواطنين المصريين مع المواقع الإلكترونية غير الرسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع.