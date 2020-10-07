ترمب يرفع السرية عن التحقيقات بشأن التدخل الروسي وهيلاري كلينتون

وأضاف أنه سمح برفع السرية أيضا عن وثائق التحقيقات بشأن استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.

وكتب في تغريدة على تويتر يقول "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا، فضلا عن فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صعّدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية القادمة رغم غياب الأدلة على ذلك.

وفي تقرير مؤلف من 26 صفحة بعنوان "تقييم التهديدات الداخلية"، زعمت وزارة الأمن الداخلي إنه "من المرجح أن تكون روسيا عنصر التأثير السري الرئيسي المرجح والجهة التي تبث معلومات مغلوطة ومضللة داخل البلاد".

وادّعت الوزارة أنها توصلت في تقييمها إلى أن "هدف موسكو الرئيسي هو تعزيز وضعها ونفوذها العالميين من خلال إضعاف الولايات المتحدة -داخليا وخارجيا – من خلال جهود لبث الشقاق والتشتيت وتشكيل الشعور العام وتقويض الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية الغربية".

وجاء في التقرير أيضا أن "روسيا تستخدم إجراءات مثيرة للانقسام لتعطيل العملية الانتخابية بما في ذلك تشويه سمعة بايدن نائب الرئيس السابق وما ترى أنه مؤسسة مناوئة لروسيا في إطار جهد أكبر لإثارة الانقسام وزعزعة الاستقرار في أمريكا".

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تقارير عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية بأنها "هراء"، وذلك ردا على مقالة زعمت فيها صحيفة النيويورك تايمز أن روسيا ستحاول مساعدة الرئيس ترمب في الفوز بالولاية الثانية في انتخابات 2020.