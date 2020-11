ترمب: جو بايدن "معتوه" منذ سنوات وذكاؤه ضعيف

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك". وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته"، مضيفا "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!".

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما واضحا لبايدن. ويبين استطلاع لمحطة "سي إن إن" تقدم المرشح الديموقراطي مع 57 % من الأصوات في مقابل 41 % لترمب.

وربط ترمب تغريدته بفيديو يظهر بايدن خلال حملته الانتخابية يقول لمجموعة من الراقصين الشباب "أريد أن أراكم ترقصون عندما تصبحون أكبر بأربع سنوات".

He’s been a wacko for years, and everyone knows it. The Lamestream Media is stuck with him and they are just now trying to clean up his act. Notice how all of the bad things, like his very low IQ, are no longer reported? Fake News! #MAGA https://t.co/LU2o2m7CSs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020