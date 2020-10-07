"ارحل كلمة ملايين".. أغنية حماسية تدعو إلى الثورة وإسقاط السيسي (فيديو)

وتتزامن الأغنية مع حراك الشارع المصري ضد السيسي حيث خرج مئات المصريين منذ 20 سبتمبر/ أيلول المنصرم في مظاهرات يومية مطالبة بإسقاط النظام واعتقل على إثرها العشرات.

واستعرضت الأغنية مظاهر التدهور الذي أصاب مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متوعدة السيسي بأن نهايته باتت قريبة.

#ارحل_كلمة_ملايين

الملايين لا يجب أن تقول كلمة بل

يجب أن تنزل الملايين وتزعز الميادين

لكي يرحل ويسقط المجرم اللعين#الداخلية_بلطجية pic.twitter.com/eCyREc9kKu — ام الاحرار (@thaawra_1) October 1, 2020

وبثت قناة الجزيرة مباشر الأغنية التي حظيت بتفاعل واسع، ضمن فقرات برنامج "إبداع الجمهور"، بالتزامن مع وسم يحمل اسم الأغنية ذاتها، يدعو إلى توسيع رقعة الاحتجاجات واستمرارها، ويطالب ملايين المصريين بإعلان كلمتهم.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

لا الابن يستحق ان يتقتل ولا الأب يستحق ان يهان ..

كل الحكايه اللي ماسك الحكم خسيس جبان. #حدوته_مصريه#السيسي_عدو_اللّٰه #ارحل_يا_سيسيي #ارحل_كلمة_ملايين pic.twitter.com/c0pkVHozuR — ثورة شعب (@ThawretShaaab) October 3, 2020

وشهدت محافظات ومدن وقرى مصرية على مدار أسبوعين، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودًا "تعجيزية" للتظاهر، وشنت حملة قمع ضد المعارضة، وفق تقارير حقوقية، بينما أكد محمد علي أن المظاهرات ستظل قائمة ومستمرة حتى إسقاط السيسي ونظامه.

https://twitter.com/ArabiJoe/status/1313330354196033537?ref_src=twsrc%5Etfw

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

كما تفاعلت خلال الأيام الأخيرة قضية "عويس الراوي" الذي قتل برصاص ضابط شرطة أثناء محاولة قوات الأمن القبض على شقيقه.

وتصدر وسم (#عويس_الراوي) التفاعل على المنصات المصرية الأربعاء، بعد يوم واحد من قرارات النيابة العامة المصرية بشأن مقتله في منزله بمحافظة الأقصر.

وقالت النيابة العامة في بيان أمس الثلاثاء إن الراوي قتل بعد محاولته مقاومة الشرطة بسلاح ناري ضبط بجوار جثمانه بقصد الحيلولة دون القبض عليه وعلى ذويه.

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستباشر التحقيق فيما نسب إلى الأسرة من "جرائم إرهابية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".

هذه القرارات أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، وأعاد مغردون التذكير بمقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرجع لعام 2013، وعد فيه بعدم محاسبة الضباط في حالة إصابتهم للمتظاهرين.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين، اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية قبل أسبوعين، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.

اللهم اجعلها اخر جمعة له في حكم مصر يارب العالمين🤲🏻 اللهم مزق ملكه وشتت عسكره ومؤيديه ومحبيه وارح البلاد والعباد منه يااااااااارب العالمين #الشعب_يريد_اسقاط_النظام #ارحل_كلمة_ملايين #ارحل_يامسهوك #كلنا_عويس_الراوي #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #الداخلية_بلطجية pic.twitter.com/2JEBFKufM5 — •°o.O Dina O.o°• (@dina80800) October 1, 2020

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اللهم احزنهم كما احزنونا …

واهمهم كما اهمونا …

ومكن لنا من رؤية القصص بأعيننا …

كل شيء خلقه الله بقدر

وثقتنا في عدل الله وحكمته ثابته رغم الجراح النازفه …#ارحل_كلمة_ملايين pic.twitter.com/46d1qP4lAh — Roka sun💌💚 💕 (@RRabawaya) October 4, 2020