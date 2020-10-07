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سياسة|الكويت

أمير الكويت يختار مشعل الأحمد وليا للعهد

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
7/10/2020

ووافقت العائلة الحاكمة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط على التسمية، على أن يصوت البرلمان عليه في جلسة من المتوقع أن تعقد الخميس ويعين خلالها الشيخ مشعل في منصبه الجديد.    

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية إنّ "أسرة ال صباح الكرام باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

ويشغل الشيخ مشعل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004، لكنّه لم يتول فعليا أي حقيبة وزارية في حكومات الكويت المتعاقبة.

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عاما) أدى في 30 من سبتمبر/أيلول اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة عن 91 عاما.

وجاء التغيير في وقت تواجه العائلة الحاكمة سلسلة من التحديات، من التطبيع مع إسرائيل والموازنة بين إيران والسعودية إلى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

واختار الشيخ نواف ولي العهد المعروف بقربه من الأمير الراحل، بعد نحو أسبوع فقط على أدائه اليمين، رغم أنه كانت لديه مهلة عام للقيام بذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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