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سياسة|مصر

"6 أكتوبر" يتصدر في مصر.. ومسن سيناوي يحكي كيف أسَرته إسرائيل (فيديو)

ذكرى حرب السادس من أكتوبر
ذكرى حرب السادس من أكتوبر
6/10/2020

وتصدر اليوم وسم (#6_أكتوبر) مواقع التواصل في مصر، نشر من خلاله مغردون صورا للحرب وللرئيس الراحل أنور السادات، بينما قارن بعضهم بين من حرر أراض مصرية ومن فرط فيها، على حد قولهم.

وبمناسبة ذكرى حرب أكتوبر نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقطع فيديو لشيخ سيناوي قالت إنها قابلته صدفة خلال عمليات توزيع المساعدات على أهالي سيناء.

وفي المقطع قال السيد جميل أبو الحاج الذي أسرته القوات الإسرائيلية عام 1971 "أهلي علموا أني مقبوض عليّ في السجون الإسرائيلية، ولم يعرفوا عني أي أخبار أخرى، فتوجهوا إلى الصليب الأحمر في العريش، وأبلغوهم بذلك، وبناء عليه أتى الصليب الأحمر لزيارتي".

وأضاف "اللجنة الدولية (للصليب الأحمر) تأكدت من وجودي في سجون إسرائيل وأبلغت أهلي بذلك".

وبيّن المقطع جهود اللجنة الدولية أثناء حرب أكتوبر، حيث كانت تقوم بزيارة أسرى الحرب والمساعدة على إعادتهم إلى ذويهم، كما كانت تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والمراسلات بين المأسورين وعائلاتهم.

وتعليقا على ذكرى حرب أكتوبر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها"، ليرد عليه مغردون متسائلين "ماذا عن (جزيرتي) تيران وصنافير"؟

وقال آخرون إن السيسي أهان ذكرى نصر أكتوبر عندما احتفل به في يوم غير يومه بالغناء والرقص، في إشارة للتجمع الاحتفالي الذي حدث عند المنصة يوم الجمعة الماضي، بدلا من تكريم الشهداء وأبطال أكتوبر والتذكير بتضحياتهم.

وقارن كثيرون بين الجيش المصري عام 1973 الذي استطاع تحرير سيناء، وجيش مصر الآن الذي انخرط في كل المجالات الاقتصادية، وهجر الكثير من أهالي قرى سيناء، وقتل كثيرا من الأبرياء بدعوى محاربة الإرهاب، بل وقتل صيادين فلسطينيين بدعوى تعديهم على الحدود.

وذكّر البعض بما قاله السيسي في برنامج 60 دقيقة الأمريكي منذ فترة وهو أن علاقة مصر الآن مع إسرائيل في قمتها من حيث التعاون والتنسيق.

من ناحيته، قال الناطق باسم الجيش  الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن حرب أكتوبر، في تغريدة "إنها الحرب التي فتحت أبواب السلام وحوّلت العدو إلى صديق".

https://twitter.com/OldIsGold__/status/1313389841728630784?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل
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