مصر: النيابة تتهم عويس الراوي بحيازة سلاح آلي.. ومصريون يردون

وذكر بيان للنيابة نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنها "أذنت بضبط المتوفى (عويس الراوي) وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".

وقال إنه تم إخطار النيابة بوفاة الراوي "بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم… وذلك بسلاح ناري آلي ضبِط بجوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن".

وأوضح البيان أن النيابة "عاينت جثمان الراوي وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريحه قبل دفنه، واستجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كلفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى".

وأشار البيان إلى "اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة"، لذا فضلت النيابة "عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة" على حد قول البيان.وقال البيان إن التحقيقات تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مضيفا أن والد عويس "نفى في تحقيقات النيابة العامة وقوعَ أي اعتداء عليه، هو، من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن" الضبط الصادر من النيابة العامة".

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة قبل أسبوع إثر مقتل أحد أبناء المدينة (عويس الراوي) على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قبل قوات الأمن.

وبات عويس الراوي أيقونة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت وسوم باسمه منها "شهيد الكرامة" و"كلنا عويس الراوي"، تمجّد انتفاضه ضد الانتقاص من كرامة والده، وتعتبره شهيدا يجب على المصريين أن يحذو حذوه.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن رفضهم لبيان النيابة قائلين إنه كان متوقعا.

وعلى مواقع التواصل شكك كثيرون في رواية النيابة العامة وقالوا كيف لشخص معه سلاح آلي لا يصيب به أي من أفراد الأمن؟ ولماذا لم يدافع عن نفسه بسلاحه هذا بل وأخذ 3 رصاصات في رأسه من المسافة صفر؟

وذكّر آخرون بحادث مقتل الشاب خالد سعيد على يد أفراد من الشرطة المصرية عام 2010، والذي أصبح أيقونة ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس مبارك، وكانت السلطات المصرية قالت عن خالد سعيد آنذاك أنه ابتلع لفافة من مخدر البنغو ومات إثر ذلك.

واعتبروا أن مقتل عويس الراوي ما هو إلا امتداد لانتهاكات الشرطة ضد الشعب المصري التي تمضي دون حساب.

سبحان الله، اكتشفوا انهاردة انهم لقوا جنب جثمان #عويس_الراوي سلاح آلي وكان بيقاوم سلطات وكدة، نفس السيناريو القذر عشان الفجرة ينفذوا وعد #السيسي_عدو_الله ان اي ظابط هيقتل مواطن مش هيتحاسب — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) October 6, 2020

وقرر النائب العام المصري مساء الاثنين إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى، وذلك بعدما أمرت نيابة أمن الدولة باحتجازها الأحد 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد تغطيتها تداعيات مقتل عويس الراوي.

وذكر الحساب الرسمي للنيابة العامة على فيسبوك، أن الاتهامات التي نسبت للصحفية المصرية هي استغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِلم العام".

واختفت الصحفية المصرية صباح السبت الماضي في محافظة الأقصر التي كانت موجودة فيها تغطية تداعيات مقتل المواطن عويس الراوي على يد الشرطة المصرية.

ثم أعلن المحامي خالد علي ظهور بسمة الأحد في نيابة أمن الدولة بالقاهرة والتي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم نشر أخبار كاذبة واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.