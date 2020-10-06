مدير منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا قد يكون جاهزا نهاية العام

وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

وتسبب فيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء بوفاة ما لا يقل عن 1,045,097 شخصا في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 35,537,050 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 210,196 وفاة.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 146,675 وفاة ثم الهند مع 103,569 وفاة والمكسيك مع 81877 وفاة وبريطانيا مع 42369 وفاة.