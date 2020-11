مجسدا شخصية بايدن.. جيم كاري يسخر من المناظرة الرئاسية (فيديو)

وأمام جيم كارى فى دور بايدن، سيستمر فى أداء شخصية الرئيس الحالي دونالد ترمب، الممثل إليك بالدوين، الذى بدأ فى العام 2016 أداء دور الرئيس.

وفي بداية هذه المناظرة سخر كاري من بايدن في حرصه على إبقاء مسافة كبيرة بينه وبين ترمب حيث أحضر شريطا لقياس المسافة بينهما ثم تراجع قليلا.

وعندما سُئل كاري إن كان مستعدا للمناظرة مع ترمب، قال على نحو مفاجئ "لا مطلقا، ولكني أعد بأنه لدي بداية 46 فكرة رائعة ربما أتمكن من الوصول إليها أو لا"، ما أثار ضحك الجمهور.

وفي موقف آخر سخر كاري من بايدن الذي تحمل إهانات دونالد ترمب المتكررة له في المناظرة التي وقعت بينهما في الواقع الأسبوع الماضي، إذ كان يرد عليها بالابتسام والهدوء، وعزى هدوءه ذلك لحضور دروس "التحكم في الغضب" وسماع صوت المغني البريطاني هاري ستايلز في مقطع للتأمل.

“I know what will calm me down. My new Harry Styles meditation tape.” #SNLPremiere pic.twitter.com/1Vu5tiEDOb

وأنهى كاري فقرته الكوميدية عن جو بايدن بإخراج جهاز تحكم عن بعد سحري جعل ترمب في وضع "التجمد"، ثم أضاف بعض التعليقات الساخرة حول إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.

وقال كاري محدقا في ترمب المتجمد "تخيل لو أن العلم والقدر تعاونا معا لإرسال رسالة إلينا جميعا حول مدى خطورة هذا الفيروس، أنا لا أقول إنني أتمنى هذا، فقط تخيل لو حدث ذلك".

"Imagine if science, and karma, could somehow team up to send us all a message about how dangerous this virus can be…..I'm not saying I want it to happen….but imagine if it did." @JimCarrey #SNLPremiere pic.twitter.com/RqbxcunZFl

— Austin (@rondarouseyszn) October 4, 2020