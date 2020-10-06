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سياسة|الولايات المتحدة

مجسدا شخصية بايدن.. جيم كاري يسخر من المناظرة الرئاسية (فيديو)

الممثل جيم كاري جسد شخصية جو بايدن في البرنامج الساخر ساترداي نايت لايف
الممثل جيم كاري جسد شخصية جو بايدن في البرنامج الساخر ساترداي نايت لايف
6/10/2020

وأمام جيم كارى فى دور بايدن، سيستمر فى أداء شخصية الرئيس الحالي دونالد ترمب، الممثل إليك بالدوين، الذى بدأ فى العام 2016 أداء دور الرئيس. 

وفي بداية هذه المناظرة سخر كاري من بايدن في حرصه على إبقاء مسافة كبيرة بينه وبين ترمب حيث أحضر شريطا لقياس المسافة بينهما ثم تراجع قليلا.

وعندما سُئل كاري إن كان مستعدا للمناظرة مع ترمب، قال على نحو مفاجئ "لا مطلقا، ولكني أعد بأنه لدي بداية 46 فكرة رائعة ربما أتمكن من الوصول إليها أو لا"، ما أثار ضحك الجمهور.

وفي موقف آخر سخر كاري من بايدن الذي تحمل إهانات دونالد ترمب المتكررة له في المناظرة التي وقعت بينهما في الواقع الأسبوع الماضي، إذ كان يرد عليها بالابتسام والهدوء، وعزى هدوءه ذلك لحضور دروس "التحكم في الغضب" وسماع صوت المغني البريطاني هاري ستايلز في مقطع للتأمل.

وأنهى كاري فقرته الكوميدية عن جو بايدن بإخراج جهاز تحكم عن بعد سحري جعل ترمب في وضع "التجمد"، ثم أضاف بعض التعليقات الساخرة حول إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.

وقال كاري محدقا في ترمب المتجمد "تخيل لو أن العلم والقدر تعاونا معا لإرسال رسالة إلينا جميعا حول مدى خطورة هذا الفيروس، أنا لا أقول إنني أتمنى هذا، فقط تخيل لو حدث ذلك".

ويحظى برنامج ساترداي نايت لايف بشعبية واسعة ومشاهدة عالية خاصة مع كل اقتراب لموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجو بايدن، هو نائب الرئيس السابق باراك أوباما، ومرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد الرئيس الحالي دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري. 

ومن المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية في  3 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وسط أجواء غير عادية في ظل تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة وبعد إصابة الرئيس نفسه بالفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية + مواقع التواصل
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