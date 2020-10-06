قطر تعتزم توفير لقاح كورونا لجميع السكان مجانا

وقال رئيس المجموعة عبد اللطيف الخال، في مقابلة مع تلفزيون قطر، إن وزارة الصحة "تبذل جهودا كبيرة في محاولة الحصول على اللقاح فور توفره، والحصول على الأسبقية في ذلك من خلال العقود التي تبرم مع الشركات المنتجة"، لافتا إلى أن المؤشرات في هذا الصدد "جيدة جدا".

وأضاف: "إحدى هذه الشركات التي قامت وزارة الصحة بإبرام اتفاقية معها، هي شركة فايزر (Pfizer) الأمريكية".

وأشار إلى أنه "من الممكن جدا اعتماد لقاح شركة فايزر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من قبل الجهات الرسمية التي تعتمد الأدوية واللقاحات".

وأوضح الخال أنه "إذا تم اعتماد اللقاح بناء على نتائج التجارب السريرية التي تجرى الآن على 44 ألف شخص في عدد من دول العالم، وإذا أثبت فعاليته وأمانه، فسيتم اعتماده وتصديره لعدة دول ومن بينها قطر".

ولفت إلى أن "شركة فايزر ستنتج 100 مليون جرعة من لقاحها في العام الحالي، كما أنها ستنتج مليار جرعة في 2021، وسيتم محاصصة الجرعات في البداية، إلا أننا في قطر سنشتري التطعيم من عدة جهات من أجل توفيره بأسرع ما يمكن وبأكبر كمية ممكنة".

وشدد الخال على أن الدوحة "تسعى لتأمين كميات من التطعيم، وستقدمها لسكان البلاد دون مقابل؛ لأن هذا مهم للصحة الفردية والعامة والمجتمع".

وسجلت قطر اليوم الثلاثاء 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما سجلت وزارة الصحة شفاء 229 حالة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 123 ألفا و893 حالة.