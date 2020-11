فيسبوك يحذف تدوينة لترمب عن كورونا وتويتر يحذر الجمهور.. ماذا قال؟

وزعم ترمب أن "الإنفلونزا الموسمية أكثر فتكا من فيروس كورونا".

وأكد آندي ستون، المتحدث باسم فيسبوك أن الشركة أزالت المنشور لخرق قواعدها بشأن المعلومات الخاطئة حول كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال ترمب في المنشور الذي حذفه فيسبوك "موسم الإنفلونزا قادم. كل سنة يموت العديد من الناس أحيانا أكثر من 100 ألف، رغم توافر اللقاح، بسبب الإنفلونزا".

وتابع "هل يجب علينا أن نغلق بلدنا؟ لا لقد تعلمنا التعايش معها (الإنفلونزا) بالطريقة نفسها التي نتعلم بها التعايش مع كورونا الذي يعتبر أقل فتكا لدى معظم السكان".

بدوره، حجب موقع تويتر جزئيا تغريدة لترمب على تويتر تحوي نفس مضمون التدوينة على فيسبوك.

ووضع موقع تويتر ملصقا تحذيريا على التغريدة قائلا إن المنشور يتضمن معلومات يُحتمل أن تكون مضللة.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020