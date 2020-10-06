فيسبوك يحذف تدوينة لترمب عن كورونا وتويتر يحذر الجمهور.. ماذا قال؟

وزعم ترمب أن "الإنفلونزا الموسمية أكثر فتكا من فيروس كورونا".

وأكد آندي ستون، المتحدث باسم فيسبوك أن الشركة أزالت المنشور لخرق قواعدها بشأن المعلومات الخاطئة حول كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال ترمب في المنشور الذي حذفه فيسبوك "موسم الإنفلونزا قادم. كل سنة يموت العديد من الناس أحيانا أكثر من 100 ألف، رغم توافر اللقاح، بسبب الإنفلونزا".

وتابع "هل يجب علينا أن نغلق بلدنا؟ لا لقد تعلمنا التعايش معها (الإنفلونزا) بالطريقة نفسها التي نتعلم بها التعايش مع كورونا الذي يعتبر أقل فتكا لدى معظم السكان".

بدوره، حجب موقع تويتر جزئيا تغريدة لترمب على تويتر تحوي نفس مضمون التدوينة على فيسبوك.

ووضع موقع تويتر ملصقا تحذيريا على التغريدة قائلا إن المنشور يتضمن معلومات يُحتمل أن تكون مضللة.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وقال الموقع "انتهكت هذه التغريدة قوانين تويتر المتعلقة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بكورونا".

وتابع "على أية حال قرر تويتر أن يجعل أمر الوصول للتغريدة متروكا لاختيار الجمهور".

وجاءت التغريدة بعد ساعات من خروج ترمب من مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وأبلغ ترمب الأمريكيين لدى عودته للبيت الأبيض يوم الاثنين، بعد أن قضى ثلاث ليال في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد وبعد أن رفع كمامته أمام عدسات المصورين، بأن يخرجوا وألا يخافوا من كوفيد-19.

وتفيد تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإنفلونزا تسببت في وفاة 22 ألف شخص خلال موسم 2019-2020.

من جانبه، قال شون كونلي طبيب ترمب إن الأخير يتحسن بشكل طيب جدا ولم تظهر عليه أعراض كوفيد-19 وذلك بعد يوم واحد من العودة إلى البيت الأبيض بعد نقله للمستشفى.

وقال شون كونلي وهو من ضباط البحرية إن فريقا من الأطباء التقى الرئيس صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض أن ترمب "قضى أول ليلة مريحة في المنزل واليوم لم تظهر عليه أعراض. ما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 215 ألف شخص، من بين 7 ملايين و690 ألف مصاب، بحسب إحصاءات موقع "ورلدميتر".