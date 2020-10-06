شاهد: أردوغان يرد على ماكرون بعد مهاجمته الإسلام

وأضاف، خلال كلمة، اليوم الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن "هذه الأساليب التي نعتبرها قليلة الاحترام والفارغة من احترام الأديان الأخرى، لا نقبل بها وبالتالي لا نسمح لأحد بأن يقول مثل هذه التصريحات خاصة من الرؤساء وعلى القيادات أن تفكر بعمق قبل الإفصاح عن تلك الأفكار واحترام الأقليات في بلادهم".

وأشار أردوغان إلى أن ماكرون يحاول التغطية على الأزمة التي تعيشها فرنسا والسياسات الخاطئة التي يتبعها من خلال قوله إن "الإسلام في أزمة".

وأضاف أن "تصريح ماكرون بأن الإسلام متأزم، في مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة، استفزاز صريح فضلًا عن كونه قلة احترام، وقد طالبناه مرارًا بضرورة احترام الأديان".

وأشار الرئيس التركي إلى أن العديد من الدول الغربية أصبحت راعية للعنصرية ومعاداة الإسلام، مؤكدًا أن مهاجمة المسلمين بات أحد أهم الوسائل التي يستخدمها السياسيون الأوربيون من أجل التغطية على فشلهم.

ولفت أردوغان إلى أن الذين يتهربون من مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام يرتكبون أكبر إساءة لمجتمعاتهم.

وأمس، أدانت تركيا، مقترح الرئيس الفرنسي، للدفاع عن القيم العلمانية لبلاده في مواجهة ما وصفه بالإسلام "الراديكالي" ووصفته بأنه "إهانة شعبوية للمسلمين".

وتضاف هذه الانتقادات الموجهة لليوم الثالث على التوالي لخطة ماكرون الذي يريد "تحرير الإسلام في فرنسا من التأثيرات الخارجية" إلى قائمة تطول من الخلافات بين الرئيسين الفرنسي والتركي.

وألقى ماكرون خطابًا، الجمعة، أعلن فيه أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية"، زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظامٍ موازٍ وإنكار الجمهورية الفرنسية".

والجمعة، قال ماكرون في خطاب له إن "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم"، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية".

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

وأضاف ماكرون "في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية؛ للالتفاف على قوانين الجمهورية، وإقامة نظام موازٍ يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع"، معتبرًا أن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

وأعلن عن تدابير عدة مثل إرغام أية جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.

وتأتي تصريحات ماكرون قبل ثمانية عشر شهرًا من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي من المتوقع أن يواجه فيها تحديًا من اليمين.

وقوبلت تصريحات ماكرون باستنكار شديد في الدول الإسلامية، وغرّد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بالفرنسية والإنجليزية فضلًا عن العربية للرد على هذه التصريحات.

أيضًا استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصريحات ماكرون.