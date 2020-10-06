"سودان بلدنا وكلنا إخوان".. تفاعل واسع مع غناء البرهان في جوبا (فيديو)

فخلال حديثه أمام جموع الحاضرين، طلب البرهان من الفرقة الموسيقية عزف الأغنية السودانية الشهيرة "سودان بلدنا وكلنا إخوان"، ثم بدأ بالغناء.

وقال البرهان: "أنا أطلب من الفرقة الموسيقية عندنا أغنية كلنا بنحبها.. نحن كلنا أولاد السودان.. سودان بلدنا وكلنا إخوان"، وتفاعل الحضور مع البرهان وهو يردد الأغنية التي كررها أكثر من مرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلًا واسعًا من المؤيدين والمعارضين.

اتارييييه عمر البشير شابكنا رقيص في رقيص.

البرهان يغني وعمر يرقص https://t.co/1QB2mT4QhZ — Ali Eltayeb Hassan (@AliEltayebHass1) October 4, 2020

ووقعت الحكومة السودانية وجماعات متمردة عدة، السبت، رسميًا على اتفاق سلام يهدف لحل عقود من الصراعات الإقليمية التي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

وشارك في احتفالات التوقيع النهائي من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.

البرهان يغني في جوبا ومروي تنزف دم

مروي لايوجد بها كوادر طبيه

لايوجد دم

المستشفيات بالمنطقه امتنعت عن استقبال حالات جديده

ولا حياة لحكومه ولا منظمات ولا غيره#حميات_مروي#مروي_تنزف — هيثم محمد (@haytham2323) October 3, 2020

ووقعت ثلاث جماعات رئيسية على اتفاق مبدئي، في أغسطس/ آب الماضي، فصيلان من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد، وذلك بعد محادثات سلام استمرت أشهر عدة، استضافتها دولة جنوب السودان المجاورة.

شاهد بالفيديو.. “البرهان” يغني من على المنصة فرحاً بالسلام https://t.co/Pi9hdWxdRO pic.twitter.com/5JR2riP8ot — اخبار السودان (@sudanakhbar) October 3, 2020

ووافقت جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الشهر الماضي، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان، ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.

اتاريهو البرهان أول أمس مبسوط لدرجة انو يغني مع الجنوبين يادوب فهمنا سر الانبساط دا

كان الله في عوننا البرهان وحميدتي خدام الإمارات

الله يسترنا منهم — Altayeb Alkhalifa (@WadAlkhalifa002) October 4, 2020

وحضر رئيسا إثيوبيا وتشاد ورئيسا وزراء مصر وأوغندا مع مسؤولين إقليمين وسياسيين احتفال التوقيع.

الرئيس السابق البشير اشتهر بالرقص على انغام الأغاني الحماسية، والآن البرهان يغني، ما بين الرقص والغناء ضاعت السودان #سلام_السودان pic.twitter.com/1rQkswVA7h — حاتم (@HTA50) October 3, 2020

ويعاني السودان من الصراعات منذ عقود، وبعد انفصال الجنوب الغني بالنفط، في 2011، تسببت أزمة اقتصادية في خروج احتجاجات أدت في النهاية للإطاحة بالرئيس عمر البشير، العام الماضي.

البرهان له الحق يغني المثل يقول اطرد الهم بالفرح والحمد لله

سوداني — Ahmad Moosa (@gwg203040) October 5, 2020

ويضع الاتفاق شروطًا لدمج المتمردين في قوات الأمن وتمثيلهم سياسيًا وحصولهم على حقوق اقتصادية وحقوق حيازة أراضٍ. وسيقدم صندوق جديد 750 مليون دولار سنويًا على مدار عشر سنوات لمناطق الجنوب والغرب الفقيرة، كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين.