روسيا وأذربيجان تبحثان أزمة كاراباخ وواشنطن ترفض الحل العسكري

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، الإثنين، أن لافروف أعرب في اتصال هاتفي مع بيراموف عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الاشتباكات في خط التماس، ووقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

وشدد لافروف على ضرورة الإسراع نحو وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، مبينا أن موسكو تشجع على استئناف المحادثات في إطار مجموعة مينسك.

وأبدى لافروف استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في إطار مجموعة مينسك.

وزير الخارجية الروسي لافروف

أرمينيا تنتهك القانون الدولي

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان حول الاتصال، تأكيد بيراموف أن أرمينيا استهدفت المناطق السكنية للمدنيين في أذربيجان.

وأشار البيان إلى أن الاستهداف أوقع خسائر في الأرواح بين المدنيين، مضيفا أن أرمينيا عبر ممارساتها تنتهك القانون الدولي بشكل خطير، وتتحمل عواقب ذلك.

وفي السياق، أفاد بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، بإجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأضاف البيان أن الطرفين تناولا التطورات في إقليم كاراباخ.

وقال البيان: ناقش بوتين وباشنيان تصاعد النزاع المسلح الذي انتشر على نطاق واسع في كاراباخ وتسبب في خسائر بشرية فادحة لأرمينيا وأذربيجان.

وكرر بوتين خلال الاتصال دعوته لوقف الاشتباكات على الفور.

واشنطن: الحراك العسكري ليس حلا

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، الإثنين، إن الحراك العسكري لن يكون حلا لأزمة إقليم كاراباخ.

ودعا بيجون، الإثنين، في اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، كلا البلدين إلى وقف إطلاق النار، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن بيجون أعرب للوزيرين عن قلق بلاده إزاء الاشتباكات الدائرة في إقليم كاراباخ.

استعادة 3 قرى وتلال استراتيجية في كاراباخ

الرئيس الأذري علييف

وأعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الإثنين "تحرير 3 قرى وتلال استراتيجية جديدة في إقليم كاراباخ المحتل من قبل أرمينيا".

وقال علييف، في تغريدة على تويتر، إن جيش أذربيجان تمكن من تحرير قرى الشيخ علي أغالي وصاريجالي ومزره والعديد من التلال الاستراتيجية بمدينة جبرائيل (في كاراباخ).

وأضاف أن الجيش بلاده يواصل عملياته بنجاح.

وارتفع عدد القرى المحررة من الاحتلال الأرميني في مدينة جبرائيل إلى 12 بعد تحرير 9 قرى ومركز المدينة، الأحد.

İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndinin videogörüntülərini təqdim edirik – İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndinin videogörüntülərini təqdim edirik; – We present a video recording of the liberated from occupation Chakhirli village of the Jabrayil region; – Представляем видеозапись освобожденного от оккупации села Чахырлы Джебраильского района. Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Monday, 5 October 2020

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم كاراباخ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.