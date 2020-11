روسيا وأذربيجان تبحثان أزمة كاراباخ وواشنطن ترفض الحل العسكري

İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndinin videogörüntülərini təqdim edirik

– İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndinin videogörüntülərini təqdim edirik; – We present a video recording of the liberated from occupation Chakhirli village of the Jabrayil region; – Представляем видеозапись освобожденного от оккупации села Чахырлы Джебраильского района.

