رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

وكتب خلف الحبتور في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء قائلا إن "هناك حجة صحيحة تقول إن الإسرائيليين كانوا عنيدين، ولكن يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للفلسطينيين الذين ما زالوا مصرين على حق العودة للاجئين في سوريا والأردن ولبنان وأماكن أخرى".

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، والذي طالما روج لتطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل، إن "هذا لن يحدث أبدا، وهم يعرفون ذلك جيدا".

وقال في إشارة إلى اللاجئين "سيكون من الأفضل لهم مطالبة الدول المضيفة لهم، بهدم المخيمات والسماح للاجئين بالحق في العمل وامتلاك منازلهم".

وأضاف الحبتور "ينقل اللاجئون آمالا كاذبة لأطفالهم، مع مفاتيح المنازل السابقة التي امتلكها آبائهم أو أجدادهم، ويحافظون على الكراهية العميقة للإسرائيليين على مر الأجيال، أعتقد أن هذا غير عادل لكلا الجيلين".

Khalaf Al Habtoor: It’s time for Palestinians to quit blaming everyone else, quit violence, quit feuding and quit hating | Opinionhttps://t.co/XI53Bmvcc6 — Haaretz.com (@haaretzcom) October 6, 2020

وتشير سجلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2018 بلغ نحو 6 ملايين لاجئ.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير صدر العام الماضي "تمثل هذه الأرقام الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف "هم بذلك يشكلون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم، والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة".

وتتمسك القيادة الفلسطينية، بمبادرة السلام العربية، التي تنص على وجوب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، يستند إلى قرار الأمم المتحدة 194 الذي ينص على حق العودة.

وترفض إسرائيل عودة أي لاجئ فلسطيني إلى الممتلكات والعقارات التي تم تهجير الفلسطينيين منها في العام 1948.

كما تنص صفقة القرن المزعومة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بداية العام الجاري، على رفض عودة اللاجئين، وتدعو إلى توطين اللاجئين في أماكن وجودهم من خلال تحويل مخيمات اللاجئين إلى مدن أو بلدات.