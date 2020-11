رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

وكتب خلف الحبتور في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء قائلا إن "هناك حجة صحيحة تقول إن الإسرائيليين كانوا عنيدين، ولكن يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للفلسطينيين الذين ما زالوا مصرين على حق العودة للاجئين في سوريا والأردن ولبنان وأماكن أخرى".

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، والذي طالما روج لتطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل، إن "هذا لن يحدث أبدا، وهم يعرفون ذلك جيدا".

وقال في إشارة إلى اللاجئين "سيكون من الأفضل لهم مطالبة الدول المضيفة لهم، بهدم المخيمات والسماح للاجئين بالحق في العمل وامتلاك منازلهم".

وأضاف الحبتور "ينقل اللاجئون آمالا كاذبة لأطفالهم، مع مفاتيح المنازل السابقة التي امتلكها آبائهم أو أجدادهم، ويحافظون على الكراهية العميقة للإسرائيليين على مر الأجيال، أعتقد أن هذا غير عادل لكلا الجيلين".

