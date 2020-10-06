تابعت قضية مقتل الراوي.. إخلاء سبيل الصحفية المصرية بسمة مصطفى

وذكر الحساب الرسمي للنيابة العامة، في منشور على فيسبوك، أن الاتهامات التي نسبت للصحفية المصرية هي استغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام.

وأفادت النيابة العامة أن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

وأوضح المنشور أن النيابة العامة "اطلعت على حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، وقد نفت المتهمة علمها بسبب تعطله، وجارٍ استنئاف التحقيقات".

وكانت الصحفية المصرية قد اختفت صباح السبت الماضي في محافظة الأقصر التي كانت موجودة فيها تغطية تداعيات مقتل المواطن عويس الراوي على يد الشرطة المصرية.

ثم أعلن المحامي خالد علي ظهور بسمة الأحد في نيابة أمن الدولة بالقاهرة والتي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم نشر أخبار كاذبة واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان موقع المنصة الإخباري الذي تعمل الصحفية لصالحه، أفاد أنه تعذر الوصول إلى بسمة منذ السبت، إذ لا تجيب على الاتصالات الهاتفية.

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة اﻷربعاء الماضي 30 سبتمبر/ أيلول، إثر مقتل أحد أبناء المدينة، ويدعى عويس الراوي على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قبل قوات الأمن.

ويذكر أن الصحفية بسمة مصطفى غطت عدة قضايا ساخنة تتعلق بتجاوزات الداخلية المصرية مثل قضية مقتل الإيطالي جوليو رجيني، ومقتل الشاب إسلام الأسترالي داخل قسم شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، فضلا عن قضية فيرمونت الشهيرة المتورط فيها عدد من أبناء عائلات مصرية ذات نفوذ كبير.

إقرأ أيضا:

بعد تغطيتها تداعيات مقتل عويس الراوي في الأقصر.. التحقيق مع صحفية مصرية في نيابة أمن الدولة