بندر بن سلطان يهاجم قطر وتركيا والفلسطينيين.. ومغردون يردون

وقال بن سلطان خلال مقابلة في فيلم وثائقي عرضته قناة العربية السعودية، إن تعليق القيادات الفلسطينية على اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل، كان "مؤلما ومتدنيا".

وأضاف أن "تجرّؤ القيادات الفلسطينية على دول الخليج غير مقبول، ومرفوض"، معتبرا أن قضية فلسطين "نهبتها إسرائيل والقيادات الفلسطينية".

وكأن المتحدث #دليم وليس #بندر_بن_سلطان ، لذلك نقول بأن اللقاء سيناريو مكتوب ومطعّم بالتوجهات السياسية المفروضة من صاحب القرار السعودي في ابوظبي .. مجدداً يفشل دليم في تصدير كرت محروق للأعلام بعد احتراق كافة كروته الإعلامية .. — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) October 6, 2020

ولاقت كلمته جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفت أوساط إسرائيلية بتصريحاته التي هاجم فيها القادة الفلسطينيين.

حالة التمنن والتعاطي المسئ مع الشعب الفلسطيني وقضيته التحررية ليست ممارسة مجموعة من الأفراد وحسب بل هي نهج يتبناه رأس الهرم السعودي. حديث مسئ من #بندر_بن_سلطان يفتح الباب لشيطنة الفلسطيني والتقارب مع الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة. الله لا يصبحكم بخير pic.twitter.com/jzSolK3POf — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 6, 2020

وعلق أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في جامعة حمد بن خليفة محمد المختار الشنقيطي قائلا "تابع الأمير بندر بن سلطان وهو يمارس دبلوماسية المنّ والأذى مع الفلسطينيين".

تابع الأمير #بندر_بن_سلطان وهو يمارس دبلوماسية المنّ والأذى مع الفلسطينيين 👇 https://t.co/ukzEw7SHgy — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 6, 2020

وعلق الناشط بوغانم قائلا "لو كانت قطر هامشية لرضخت لـ 13 شرط، لو كانت قطر هامشية لما طالبتم بإغلاق قناة الجزيرة، لو كانت قطر هامشية لما استمررتم في حصارها 3 سنوات وأكثر، لو قطر هامشية لما أنشأتم ضدها 4 ملايين حساب في تويتر لمهاجمتها ليلا ونهارا ولكن قطر شوكة تتفنن في فضحكم".

لو كانت قطر هامشيه لرضخت 13 شرط

لو كانت قطر هامشيه لما طالبتم بإغلاق

قناة الجزيره

لو كانت قطر هامشيه لما استمررتم في

حصارها 3 سنوات واكثر

لو قطر هامشيه لما .. انشأتم ضدها 4 مليون

حساب في تويتر لمهاجمتها ليلا" ونهارا"

ولكن قطر شوكه تتفن في فضحكم#بندر_بن_سلطان — بوغانم (@abughanim73) October 5, 2020

وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو لوزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وهو يقول إن لديه "عقلية القراد"، في إشارة ساخرة من تصريحات الأمير بندر بن سلطان الأخيرة.

والقراد هي حشرة تعيش من خلال امتصاص دماء الحيوانات، وعادةً ما تلتصق بأجسام الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، وتتسبب في نقل الأمراض إلى الإنسان بهذه الطريقة.

عبدالعزيز بن سلمان ال سعود

وزير الطاقة السعودي معترفاً

بسر نجاحه 😁 (لدي عقلية القراد)

ويضيف مخاطباً السعوديين

في القاعة:

(مرحباً بجميع القراد الموجود هنا أيضاً)#بندر_بن_سلطان pic.twitter.com/4kVD0yT9zx — تميم بن خالد (@TamimBinKhalid) October 5, 2020

من جهة أخرى، أبدى سعوديون إعجابهم بتصريحاته واحتفوا بها عبر حساباتهم على تويتر.

وتشهد العلاقات بين السعودية وتركيا توترا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الثاني عام 2018. كما تشارك السعودية مع الإمارات والبحرين ومصر في حصار دولة قطر منذ يونيو/ حزيران عام 2017.

يعاني بندر سلطان من واقع فشله منذ اتخاذه #إمارة_أبوظبي مقرا له في تجارة الفشل بأواخر عهد الملك عبدالله، ووعده له بجلب رأس بشار برعاية #مبز.

حركة جسده تظهر ما يعانيه، وشتم قطر لن يعالج عقدة نقصه😃

قالت العرب: أوسعتهم سبّا وأودوا بالإبل..

خصوصا المجهم منهم😅pic.twitter.com/6D1oDWq669 — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) October 6, 2020

وتتهم جهات أمريكية بندر بن سلطان وزوجته بالقيام بتحويلات مالية إلى "إلى أسامة باسنان" المواطن السعودي المقيم بالولايات المتحدة الذي يشتبه في أنه جزء من جهاز دعم خاطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001. كما كشفت تقارير أمريكية أن باسنان كان مقربا من سعودي آخر هو عمر البيومي الذي كان صديقا لخالد المحضار ونواف الحازمي عندما وصلا الولايات المتحدة أوائل 2000.

قالوا عن #قطر صغيرة جدا جدا جدا..

قالوا عن #قطر موظف صغير يدير أمرها..

قالوا عن #قطر دولة هامشية..

.

.

وبالرغم من ذلك:

يعجزون عن مواجهتها ويهربون من لقائها .. ودفعوا ثروات شعوبهم في حملات تضليل بائسة وشراء ذمم بالية..

سنوات ثلاث مرّت من حصار جائر .. تركتهم #قطر في غيّهم سادرون .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 6, 2020

وقبل شهر، أصدرت سارة نيتبورن القاضية الفدرالية في نيويورك حكماً يطالب الحكومة السعودية بتقديم 24 مسؤولاً حالياً وسابقاً للاستجواب بشأن معرفتهم المحتملة بالأحداث التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول أمام المحاكم الأمريكية. ومن بين هؤلاء المسؤولين الأمير بندر بن سلطان، والد السفيرة السعودية الحالية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، إضافة إلى أحمد القطان أحد أهم مساعديه.

المشكلة اللي تكلم هو الهامشي 👀 https://t.co/WOedkZVTCn — راشد القطري 🇶🇦 |المرحلة الـ4️⃣ (@Rashid_Alkuwari) October 6, 2020

اجتمعتم ٤ دول لتفرضوا عليها حصاراً!

أعددتم خطط لغزوها عسكرياً!

دفعتم المليارات لتجنيد مراكز أبحاث ومولتم مشاريع الكترونية هدفها فقط بث دعايات ومعلومات كاذبة لتشويه سمعتها!

ثم تخرج علينا في إحدى منصاتكم التي جندت لمحاربة قطر لتقول أنها هامشية ولا تستحق الرد!

لله در منطق الحمير😂 https://t.co/wPbxom4Kfw — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 6, 2020