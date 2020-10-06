"الهولوكوست" يستضيف أول لقاء بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل (فيديو)

وكتب الوزير الإماراتي في دفتر الزوار بالعربية إن هذا "المكان يخلد ذكرى سقوط كوكبة من بني البشر ضحايا لدعاة التطرف والكراهية".

وأضاف أن المكان "يؤكد في الوقت ذاته قيما إنسانية نبيلة تدعو إلى التعايش والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات كافة".

وكتب بالإنجليزية "لن يحدث مرة أخرى" مرددا شعارا عادة ما يردده الناجون من محارق النازي في الحرب العالمية الثانية لتبرير أفعال لحماية إسرائيل واليهود.

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد: "الهولوكوست لن يحدث مطلقا مرة أخرى" pic.twitter.com/4PhOAY1Azn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 6, 2020

وقالت وكالة رويترز إن هذه الزيارة تظهر التقارب الجديد غير المعتاد بين الجانبين منذ إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما بوساطة أمريكية في 15 من سبتمبر/ أيلول.

وأضافت أن لدى أبوظبي وتل أبيب مخاوف مشتركة بشأن إيران، لكن البعض في إسرائيل يخشى أن يسفر الاتفاق عن بدء بيع أسلحة أمريكية متطورة لأبوظبي لم تكن لتحصل عليها من قبل.

بالفيديو.. زيارة وزيري خارجية اسرائيل والامارات في متحف المحرقة في برلين اليوم تخليدا لذكرى ستة ملايين يهودي أبيدوا خلال الهولوكوست.🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/3i3yVHC7Ev — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 6, 2020

ونقل متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أشكينازي قوله إن نظيره الإماراتي كان في برلين لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات.

وكتب أشكينازي في دفتر الزيارات يقول إن وجوده في هذا المكان مع الوزير الإماراتي ومضيفهما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "يرمز لعهد جديد، عهد السلام بين الشعوب".

وكتب أشكينازي بالعبرية يقول إنها تذكرة بالحاجة "للعيش بقوة وضمان ألا يتكرر هذا".

وتقول إسرائيل إن يهودا في أوربا تعرضوا لـ"إبادة جماعية"، قٌتل فيها نحو ستة ملايين يهودي على يد النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، إبان الحرب العالمية الثانية (1939: 1945).

وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي: "وجودي هنا في متحف الهولوكوست ببرلين مع وزيري الخارجية الإماراتي والألماني يرمز إلى بداية عهد جديد. عصر سلام بين الشعوب. سوف نتذكر ضحايا المحرقة معًا ولن ننساهم وسنضمن عدم تكرارها أبدًا" pic.twitter.com/ZQ5izjZS6A — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 6, 2020

وهذا هو أول لقاء بين وزيري الخارجية منذ توقيع اتفاق التطبيع في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي.

ويضم النصب الشاسع أكثر من 2700 كتلة إسمنتية تنتشر على مساحة توازي ثلاثة ملاعب لكرة القدم.

كما أجرى الوزيران محادثات في وزارة الخارجية الألمانية. وأبدى الوزيران استعدادهما لمباشرة التعاون في مجالات من بينها التطوير التكنولوجي والأمن.

وقال أشكينازي إن قضايا من بينها إقامة سفارات أو إقامة روابط جوية أثيرت خلال المحادثات.