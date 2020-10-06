"القصاص لقاتل شيماء".. جريمة اغتصاب وحرق فتاة تفجع الجزائريين

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الضحية اختطفها أحد أصحاب السوابق، قبل تعرضها للاغتصاب والقتل والحرق، في ولاية بومرداس، شرقي الجزائر.

أم شيماء تطالب بالقصاص !

شيماء شابة عندها 19 عام تعذبت عذاب ميستاهلو حتى شخص

ف 2016 تم اغتصابها و رفعت قضية على المتهم و يوم الخميس الماضي نفس الشخص قتلها و نكل بجثتها و قطعها و حرقها !! pic.twitter.com/CJyKIUtgZq — نسرين 🪐 (@X_NISOU) October 4, 2020

وأكدت والدة الفتاة شيماء أنهم قدموا شكوى ضد الجاني بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت شيماء تبلغ من العمر 14 عاما فقط، لكن دون جدوى، إلى أن عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطافها من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا.

نعم للقصاص ولحد الزنا والسرقة والقذف ولجميع ما أمر الله به من أحكام.

ولا للقتل ولا للزنا والتبرج والاختلاط ولجميع ما حرمه الله من جرائم

{ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}#القصاص_لقاتل_شيماء — مراد قرازة✒ (@grazzamourad82) October 6, 2020

وتحركت الأجهزة الأمنية للتحقيق، خصوصاً بعد انتشار وسوم (هاشتاغات) غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينها (#القصاص_لقاتل_شيماء)، ولقيت تأييدا وتضامنا واسعا من قبل الجزائريين.

حالة الأم يرثى لها الله يكون في عونك ويصبرك ،

الأم مو محتاجة تعازي ومواساة محتاجة تطبيق للقانون فقط .#القصاص_لقاتل_شيماء — أمينه العلي (@am_on_55) October 6, 2020

وكشفت السلطات أن معاينة الجثة أثبتت أن هناك كدمات وجرحا كبيرا على فخذها الأيسر، ومؤخرة رأسها، كما كان بعض من شعرها ملقى أمام الجثة.

جريمة مروعة تهز الجزائر .. شخص يغتصب فتاة في عام 2016 و بعد سجنه ثلاث سنوات يخرج و يعود مرة أخرى ليغتصبها و يقتلها ثم يحرق جثتها في محطة وقود مهجورة💔

يجب اعدام كل الـ #حيوانات_البشريه وعدم الإكتفاء بسجنهم #القصاص_لقاتل_شيماء #القصاص_لقاتل_الطفلة_شيماء pic.twitter.com/j4rgoxiYxd — ﮼شمسة 🇦🇪❤️🇸🇦 (@shamsa) October 6, 2020

وقال وكيل النيابة في بومرداس، في مؤتمر صحافي، إن المتهم استدرج الضحية وقام باغتصابها قبل أن يضربها ويحرق جثتها بالبنزين.

٣ سنوات عقوبه للاغتصاب؟

ما هذا الهراء

العقوبه الغير رادعه والمجتمع الذي يلوم الفتاه هما السببان الرئيسيين وراء جرائم الاغتصاب.#القصاص_لقاتل_شيماء https://t.co/K3hUnCtf20 — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) October 6, 2020

وقالت محكمة بومرداس إن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، ووجهت إليه المحكمة تهمة الاغتصاب والقتل العمد والتعذيب، وارتكاب أعمال وحشية.

"جريمة نكراء تتعفَّف الحيوانات عن ارتكابها"… مراهقة جزائرية لم تكمل عامها الـ19 تتعرض للاغتصاب للمرة الثانية ثم القتل والحرق على يد المجرم نفسه الذي اغتصبها قبل أربع سنوات وهي طفلة. قتلها انتقاماً لرفضها تسوية شكواها ضده بالزواج منه#القصاص_لقاتل_شيماءhttps://t.co/293iQm6jFv — Raseef22 (@Raseef22) October 6, 2020

ووجهت أم الضحية شيماء رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها.

https://twitter.com/hmdanx/status/1313408056328421376?ref_src=twsrc%5Etfw

ولاقت رسالة الأم تضامنا واسعا، وطالت أصوات كثيرة السلطات الجزائرية بتوفير المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال من الاختطاف، وتفعيل عقوبة الإعدام وغيرها مما يردع المجرمين.

https://twitter.com/linaadz_/status/1312741010154364928?ref_src=twsrc%5Etfw