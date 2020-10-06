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سياسة

أمريكا: كبار القادة العسكريين يدخلون الحجر بعد إصابة ضابط كبير بكورونا

من بين الذين دخلوا الحجر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي
من بين الذين دخلوا الحجر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي
6/10/2020

وكشفت قوات خفر السواحل في وقت سابق، الثلاثاء، أن الاختبارات أثبتت إصابة الأميرال تشارلز راي نائب قائد خفر السواحل بالفيروس يوم الإثنين. وكان راي قد حضر اجتماعا الأسبوع الماضي مع قادة الجيش ومن بينهم الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "بدافع الحذر الشديد سيدخل جميع المخالطين المحتملين عن قرب في هذه الاجتماعات حجرا صحيا ذاتيا وتم إجراء اختبارات لهم هذا الصباح.
وأضافت: "لم تظهر أي أعراض على مخالطين في البنتاغون وليس لدينا اختبارات إيجابية إضافية نبلغ عنها في الوقت الحالي".

وفي سياق متصل، ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و436278 منذ ظهور المرض فيها، بزيادة 39548 حالة على إحصائها السابق، وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 361 إلى 209560 حالة.

وسجلت المراكز إحصاءها الجديد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول في مقابل إحصائها السابق قبل يوم.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 35 مليونا و957 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و52 ألفا، وتعافى ما يزيد على 27 مليونا و36 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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