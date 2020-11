ما نعرفه عن الوضع الصحي لدونالد ترمب

وتلقى ترمب العديد من الأدوية التي تُعطى عادةً للحالات الشديدة من كوفيد-19، على الرغم من أن حالته تتحسن وفق أطبائه.

وقال ترمب إنه سيغادر المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19، في وقت لاحق اليوم، الإثنين، مضيفًا أنه يشعر بأنه "في حالة جيدة فعلًا".

وغرّد على تويتر "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في الساعة 6:30 مساءً (بالتوقيت المحلي). أشعر بأنني في حالة جيدة فعلا! لا تخافوا من كوفيد. لا تدعوه يهيمن على حياتكم. لقد طورنا في عهد إدارة ترمب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقًا. أشعر بحال أفضل مما كنت قبل 20 عامًا".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020