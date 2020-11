شيخ الأزهر يغرد بالفرنسية ردا على ماكرون

وكان ماكرون ألقى خطابًا، الجمعة، أعلن فيه أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية"، زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظامٍ موازٍ" و"إنكار الجمهورية"، معتبرًا أن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

وقال الطيب في تغريدة نشرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية "في الوقت الذي نسعى فيه مع حكماء الغرب لتعزيز قيم المواطنة والتعايش، تصدرُ تصريحات غير مسؤولة، تتخذ من الهجوم على الإسلام غطاءً لتحقيق مكاسب سياسية واهية، هذا السلوك اللاحضاري ضد الأديان يؤسِّس لثقافة الكراهية والعنصرية ويولِّد الإرهاب".

Ce comportement anti-civilsationnel et antireligieux établit la culture de la haine et du racisme et fait naitre le terrorisme.

2/2

— أحمد الطيب (@alimamaltayeb) October 5, 2020