شاهد: مناطق جديدة تحت سيطرة أذربيجان في كاراباخ والاستيلاء على أسلحة وذخائر أرمينية

وقالت الوزارة إن الفيديو يوثق السيطرة على قرية "طالش" التابعة لمحافظة "ترتر".

ونشرت وزارة الدفاع الأذرية الإثنين، مشاهد تظهر قيام جنود أذريين برفع أعلام بلادهم فوق العديد من مباني القرية.

يشار أن قرية "طالش" احتلت من قبل أرمينيا في عام 1994.

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق تمكنها من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمركبات الأرمينية في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أن الجيش الأذري سيطر على 22 منطقة سكنية حتى اليوم.

وأفاد بيان للوزارة الإثنين نقلا عن مصادر أمنية أذرية، أن مدينة جبرائيل الاستراتجية بإقليم كاراباخ في مقدمة تلك المناطق.

وأشار البيان إلى تحرير كل من المناطق والقرى: قره هان بيلي ومهديلي وقويجاك وتشاقرلي وبيوك مرجانلي ومحموتلو وغيرها من القرى.

وكان الرئيس الأذري إلهام علييف، أعلن السبت، عن سيطرة جيش بلاده على 7 قرى في إقليم كاراباخ.

وقال علييف "اليوم حرر جيش أذربيجان، قرية طليش في محافظة ترتر، وقرى مهديلي، وتشاكرلي، وأشاغي ماراليان، وشاي بيك، وكويجاك في محافظة جبرائيل، وقرية أشاغي عبدالرحمانلي في محافظة فضولي".

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الدفاع الأذرية في بيان الإثنين، بأن الجيش الأرميني قصف مدينة هوراديز بمنطقة فضولي، وقرى في منطقة آغجه بدي، ومنطقتي غورانبوي وغويغول.

وأضافت أن أرمينيا قصفت أيضا من داخل أراضيها، مدينة كنجة ثانية أكبر مدن أذربيجان.

وفي وقت سابق الإثنين، قصفت قوات أرمينية بسلاح المدفعية، مدن يلقان وبردة وترتر الأذرية.

وتحتل أرمينيا منذ العام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".