شاهد: ما حقيقة استهداف عربة تقل سوريين في أذربيجان؟

وحقق المقطع آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل.

الفيديو المزيف:

وتبين أن الفيديو مجتزأ من فيديو قديم يعود لاستهداف عربة في أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

الفيديو الأصلي

په واشنګټن ساتونکو طالبي ګزار pic.twitter.com/J1vvJYEr7x — Asad Afghan (@AsadAfghann) October 26, 2019

ويتبادل طرفا الصراع اتهامات باستقدام مقاتلين سوريين للمشاركة في القتال الدائر حاليا في إقليم ناغورني كاراباخ.

واعترف الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، بوجود مقاتلين أجانب بين القوات الأرمينية.

واعتبر سركيسيان في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على الجزيرة، أن وجود مقاتلين أجانب من الأرمن بين قواته "أمر طبيعي" في الصراع المسلح مع أذربيجان على إقليم ناغورني قره باخ الحدودي.

وقال "من حق أي أرمني أن يقاتل إلى جانب أرمينيا، لا عيب في أن يساعد الأرمن أشقاءهم".