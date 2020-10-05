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سياسة

شاهد: ما حقيقة استهداف عربة تقل سوريين في أذربيجان؟

مدرعة تابعة للجيش الأذري في العاصمة باكو
مدرعة تابعة للجيش الأذري في العاصمة باكو
5/10/2020

وحقق المقطع آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل.

الفيديو المزيف:

وتبين أن الفيديو مجتزأ من فيديو قديم يعود لاستهداف عربة في أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

الفيديو الأصلي

ويتبادل طرفا الصراع اتهامات باستقدام مقاتلين سوريين للمشاركة في القتال الدائر حاليا في إقليم ناغورني كاراباخ.

واعترف الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، بوجود مقاتلين أجانب بين القوات الأرمينية.

واعتبر سركيسيان في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على الجزيرة، أن وجود مقاتلين أجانب من الأرمن بين قواته "أمر طبيعي" في الصراع المسلح مع أذربيجان على إقليم ناغورني قره باخ الحدودي.

وقال "من حق أي أرمني أن يقاتل إلى جانب أرمينيا، لا عيب في أن يساعد الأرمن أشقاءهم".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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