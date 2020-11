بيان أمريكي فرنسي روسي بشأن معارك ناغورني كاراباخ.. وأذربيجان تحرر 3 قرى

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان الإثنين، "من دون أي تحفظ، فإن الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت مدنية" و"الطابع غير المتكافئ لهذه الهجمات يشكلان تهديدًا غير مقبول لاستقرار المنطقة".

وندد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "بأكبر قدر من الحزم بالتصاعد غير المسبوق والخطير للعنف داخل وخارج منطقة النزاع في ناغورني كاراباخ".

وجددوا دعوتهم إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، مطالبين باكو ويريفان بـ"أن تتعهدا من الآن باستئناف عملية التسوية بالاستناد إلى المبادئ الأساسية القابلة للتطبيق والنصوص الدولية الملائمة والتي يعرفها الطرفان تمام المعرفة".

وضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ،الإثنين، صوته إلى دعوات وقف إطلاق النار الدائر بسبب ناغورني كاراباغ، وهو جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي، لكن يسكنه ويحكمه منحدرون من أصل أرميني.

لكن آفاق إعلان وقف لإطلاق النار بدت بعيدة المنال بعد أن احتدم القتال مطلع الأسبوع.

وزادت مخاوف دولية من أن يؤدي الصراع إلى تورط قوى إقليمية أخرى، إذ أبدت تركيا تضامنها مع أذربيجان، بينما لدى أرمينيا معاهدة دفاعية مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة إلى تركيا دعا فيها لوقف إطلاق النار: "ليس هناك حل عسكري".

وأضاف "من المهم للغاية أن ننقل رسالة شديدة الوضوح إلى جميع الأطراف أن عليهم وقف القتال على الفور، وبأننا ينبغي أن ندعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي من خلال التفاوض".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، إنه طلب من وزير خارجيته السفر إلى أوربا للقاء مسؤولي دول حليفة لمناقشة التطورات في ناغورني كاراباخ.

ودعا الاتحاد الأوربي الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار أيضًا.

وقال المحللان ألكسندر سترونيل ويوهان ميشيل من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "القتال أخمد بالأساس أي فرصة للتوصل إلى حل في الأجل القريب للنزاع على ناغورني كاراباخ".

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بمهاجمة مناطق مدنية، وقالتا إن حصيلة القتلى في تزايد في اليوم التاسع من القتال الأكثر دموية في منطقة جنوب القوقاز منذ ما يزيد على ربع قرن.

وقالت أذربيجان إن مدنًا فيها خارج ناغورني كاراباخ تعرضت للقصف؛ مما قرّب المعارك من منطقة تمر بها خطوط أنابيب تحمل النفط والغاز منها إلى أوربا.

وأعلن إقليم ناغورني كاراباخ أن القوات الأذرية شنت ضربات صاروخية على عاصمته خانكندي، بينما قالت أذربيجان إن أرمينيا أطلقت صواريخ على عدة بلدات خارج الإقليم الانفصالي.

واستمرت المعارك بين المسلحين الانفصاليين الأرمن والجيش الأذري، الإثنين، في ناغورني كاراباخ، فيما طاولت أعمال القصف مناطق سكنية وأثارت خشية من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وأعلنت رئاسة الإقليم الانفصالي لأول مرة عن انسحاب "تكتيكي" من بعض قطاعات الجبهة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مع تأكيدها تحقيق نجاحات "ملموسة" في مواجهة القوات الأذرية، وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية "استمرار القتال على أشده".

ولم يُظهِر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أي مؤشر على التراجع عن موقفه، وقال في تصريحات نشرها، اليوم الإثنين، على موقع فيسبوك "إنه يدعو الجنود الذين جرى إعفاؤهم من الخدمة العام الماضي للتطوع للقتال"، وأضاف "أريد أن أدعو هؤلاء وأقول لهم إنهم سيقاتلون في حرب للبقاء في أرض أسلافهم".

وقال المسؤول بوزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان: "معارك شرسة تدور على طول خط الاتصال بين ناغورني كاراباخ وأذربيجان".

وقال مسؤولون من الإقليم المتنازَع عليه إن 21 جنديًا قتِلوا في اشتباكات عنيفة مع أذربيجان؛ ليصل الإجمالي إلى 223 قتيلًا منذ بدء القتال، كما أضاف الإقليم أن 19 مدنيًّا قتِلوا.

في حين، أعلن الرئيس الأذري، إلهام علييف، الإثنين، تحرير 3 قرى وتلال استراتيجية جديدة في إقليم "ناغورني كاراباخ"، الذي تحتله أرمينيا.

وقال علييف في تغريدة على "تويتر" إن جيش أذربيجان تمكن من تحرير قرى الشيخ علي أغالي وصاريجالي ومزره والعديد من التلال الاستراتيجية بمدينة جبرائيل (في ناغورني كاراباخ)، مضيفًا أن جيش بلاده يواصل عملياته بنجاح.

Today, Azerbaijan’s Army has liberated Shikhali Agali, Sarijali and Mezre villages of Jabrayil district and several strategic heights in different directions. Successful operation of our glorious Army is ongoing. Karabakh is Azerbaijan!

