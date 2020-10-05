بوهو.. نظام تركي محمول للتنصت في الحروب الإلكترونية (فيديو)

جاء ذلك في تغريدة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، حيث أوضح أن القوات المسلحة التركية استخدمت نظام "بوهو" بشكل فعال خلال العمليات الأخيرة، مما أدى لتفوقها في مجال الحرب الإلكترونية.

1️⃣ #PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak TSK’ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU’ya ek yetenekler kazandırılması için AR-GE çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi.@aselsan pic.twitter.com/HApUnnw7JL — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 3, 2020

وأضاف أن مؤسسة الصناعات الدفاعية تواصل فعاليات البحث والتطوير من أجل إكساب النظام قدرات إضافية.

وأردف أنه سيتم تزويد "بوهو" ببرمجيات ومعدات محلية، بهدف تطويره وجعله قادرا على كشف الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تزويد النظام بـميزة التحكم والتشغيل من بعد، فضلا عن إنتاج نسخة خاصة لدمجها بالسيارات.

وأوضح أنهم يهدفون لتسليم "بوهو" بميزاته الجديد للقوات المسلحة التركية خلال العام الجاري.