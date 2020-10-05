البث الحي
سياسة|تركيا

بوهو.. نظام تركي محمول للتنصت في الحروب الإلكترونية (فيديو)

إسماعيل دمير: نواصل فعاليات البحث والتطوير من أجل إكساب النظام قدرات إضافية
إسماعيل دمير: نواصل فعاليات البحث والتطوير من أجل إكساب النظام قدرات إضافية
5/10/2020

جاء ذلك في تغريدة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، حيث أوضح أن القوات المسلحة التركية استخدمت نظام "بوهو" بشكل فعال خلال العمليات الأخيرة، مما  أدى لتفوقها في مجال الحرب الإلكترونية.

وأضاف أن مؤسسة الصناعات الدفاعية تواصل فعاليات البحث والتطوير من أجل إكساب النظام قدرات إضافية.

وأردف أنه سيتم تزويد "بوهو" ببرمجيات ومعدات محلية، بهدف تطويره وجعله قادرا على كشف الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تزويد النظام بـميزة التحكم والتشغيل من  بعد، فضلا عن إنتاج نسخة خاصة لدمجها بالسيارات.

وأوضح أنهم يهدفون لتسليم "بوهو" بميزاته الجديد للقوات المسلحة التركية خلال العام الجاري.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

إسرائيل وأوربا تبحثان خط سكة حديد بين "المتوسط" والخليج.. ما أثره على مصر؟

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)

حماس: ننظر بخطورة للدور الإماراتي "المشبوه" في دعم الاستيطان

توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه