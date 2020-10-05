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الولايات المتحدة: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء

فيروس كورونا المستجد تحت المجهر
فيروس كورونا المستجد تحت المجهر
5/10/2020

وقالت إن بعض الإصابات يمكن نقلها من خلال التعرض للفيروس في قطرات وجزئيات صغيرة أو الهباء الجوي والتي قد تبقى لفترة تتراوح بين دقائق وساعات في الهواء.

وقالت المراكز إن تحديث اليوم يعترف بتقارير منشورة أظهرت حالات محدودة وغير شائعة نقل فيها أشخاص كوفيد-19 لآخرين كانوا يبعدون عنهم أكثر من ستة أقدام أو بعد فترة وجيزة من مغادرة شخص مصاب بكوفيد-19 مكانا ما.

وأضافت أنه في هذه الحالات حدث انتقال العدوى في أماكن سيئة التهوية ومغلقة كانت في الغالب تضم أنشطة تسبب زيادة في التنفس مثل الغناء أو ممارسة تدريبات رياضية.

ونشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الشهر الماضي إرشاداتها التي تحذر من احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء ولكنها حذفتها فيما بعد.

وفي سياق متصل أعلنت المراكز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن عدد إصابات كورونا الإجمالي وصل إلى سبعة ملايين و396730 حالة بعد زيادة 36778 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 209199 بعد أن أودى المرض بحياة 378 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات عند الرابعة مساء أمس الأحد، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 35 مليونا و627 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و44 ألفا، وتعافى ما يزيد على 26 مليونا و775 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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