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قوات أرمينية تقصف ثاني أكبر مدينة أذرية وضربات لمناطق في قره باغ (فيديو)

أرمينيا تقصف مدينة غنجة الأذرية البعيدة عن المناطق المتنازع عليها
أرمينيا تقصف مدينة غنجة الأذرية البعيدة عن المناطق المتنازع عليها
4/10/2020

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية في بيان أن قوات أرمينية تواصل قصف المدن والمناطق الأذرية خارج مناطق الصراع.

وأكدت أن قوات أرمينية قصفت مدينة غنجة، ومناطق فضولي وآغدام وترتر بإقليم قره باغ بسلاح المدفعية والصواريخ.

https://twitter.com/HikmetHajiyev/status/1312657496738234374?ref_src=twsrc%5Etfw

وأوضحت أن مدينة غنجة قُصفت من داخل الأراضي الأرمينية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأذري ذاكر حسنوف، في تصريح، إن الهجمات التي تطول أذربيجان من داخل الأراضي الأرمينية تهدف إلى الاستفزاز وتوسيع منطقة الصراع.

وعلى الجانب الآخر، ذكر مسؤولون في إقليم ناغورني قره باغ اليوم الأحد أن أهدافا مدنية في عاصمة المنطقة المتنازع عليها تعرضت لهجمات بصواريخ أطلقها جيش أذربيجان.

https://twitter.com/GS_pro/status/1312697373911638016?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلن أرايك هاروتيونيان، زعيم المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون، لكن معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، عن هجوم على مدينة ستيباناكيرت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لكن لم يذكر مزيدا التفاصيل. 

وردا على ذلك، هدد هاروتيونيان بمهاجمة منشآت عسكرية في أكبر مدن في أذربيجان وحذر السكان الذين يعيشون هناك بأنهم يتعين عليهم المغادرة  "لتجنب خسائر حتمية".

وبينما نفت وزارة الدفاع في أرمينيا إطلاق نار على الأراضي الأذرية، قالت السلطات في إقليم ناغورني قره باغ إنهم هاجموا مطارا عسكريا بالمدينة، ردا على قصف أذربيجان مدينة ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذرية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذرية.

وتحتل أرمينيا منذ العام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

المصدر : مواقع التواصل + وكالات
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