شاهد: وزير الصحة التركي يبلغ أردوغان بدء التجارب البشرية للقاح محلي ضد كورونا

وبعد جولة أجراها في مختبر لقاح كورونا بولاية تكير داغ شمال غربي البلاد، أكد قوجة نجاح 3 لقاحات محلية، من أصل 13 في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول شخص يزف وزير الصحة له بشرى انتقال اللقاح المحلي إلى مرحلة التجارب البشرية في اتصال هاتفي بينهما.

Yerli ve Milli COVID-19 aşısı ile ilgili bugün çok önemli bir gelişme oldu. TÜSEB tarafından desteklenen aşı adayımız transgenik hayvanda meydan okuma (challenge) çalışmasını tamamlayarak insan deneyleri safhasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdik. Sonuca çok yakınız. pic.twitter.com/XXVqIFJ3nZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 3, 2020

من جانبه، هنأ الرئيس التركي طاقم الأطباء والخبراء المشرفين على تطوير اللقاح.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنيه بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل من أجل تقديمه للمصابين.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yerli aşıda insan deneylerine geçildiğini müjdeledi https://t.co/wQivsHUdCH — AA Canlı (@AACanli) October 3, 2020

1502 إصابة جديدة

وارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، السبت، إلى 283 ألفا و868، إثر تماثل 1211 مصاباً للشفاء.

وأشارت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، إلى إجراء 103 آلاف و219 اختبارا للكشف عن الفيروس.

وأشارت إلى تشخيص 1502 إصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 323 ألفا و14 حالة.

وحسب المعطيات، تم تسجيل 59 وفاة، لتبلغ الحصيلة 8 آلاف و384 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات الحرجة 1470.

من جانبه، أوضح وزير الصحة، في تغريدة، أن عدد الحالات الحرجة بكورونا، في مستوى يمكن التحكم فيه.

وأضاف "علينا العمل على تقليص عدد الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية لنتغلب على الفيروس".