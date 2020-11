ترمب يقول إنه يشعر بالارتياح.. وطبيبه: لم يخرج من دائرة الخطر (فيديو)

وكان ترمب يرتدي حلة بدون رباط عنق وجلس أثناء تسجيله الرسالة وبدا محتقنا قليلا ولديه ضيق في التنفس.

وقال، في الرسالة المنشورة عبر تويتر "أعتقد أنني سأعود قريبا"، مضيفا أنه يكافح للتغلب على الفيروس على المستوى الشخصي والعالمي.

وتابع، مستخدما شعار حملته "يجب أن أعود لأنه لا يزال يتعين علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون "مسجونا" في البيت الأبيض من أجل حمايته الشخصية، لأنه بحاجة لأن يكون "في المقدمة"، فيما بدا أنه رد على انتقادات سابقة.

وقال ترمب "كقائد عليك أن تواجه المشاكل".

وشكر ترمب أطباءه وكل من تمنوا له الشفاء العاجل في المنزل وفي جميع أنحاء العالم.

وقال"الحب المنهمر كان مذهلا، لن أنساه أبدًا".

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020